Быть или не быть в сборной США? Полная хронология истории Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Дэвис/Смолкин подтвердили снятие с прокатов, но причина другая

В соцсетях Дэвис написала, что они со Смолкиным не смогут приехать в Россию на прокаты, потому что не успели сделать документы для Глеба. В турнире Challenge Cup они участия не примут, но в «Мегаспорте» всё равно не выступят.