Быть или не быть в сборной США? Полная хронология истории Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Полная хронология истории Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Пара обещала приехать на контрольные прокаты в Москву, но из-за проблем с документами пришлось сняться. А что было до этого?
Начало июня: первые слухи от Дэйва Лиса
Проект The Skating Lesson сообщил, что пара Дэвис/Смолкин будет представлять США. Формулировка была уверенная: «Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США». Также Лис отмечал, что Тутберидзе сама хотела бы тренировать в США.
Опровержение от Этери и комментарий от Дианы
Тутберидзе достаточно резко отреагировала на заявление Лиса словами «Очередной фейк», а её дочь в ответ на слухи о себе отметила: «Какие интересные новости мы о себе узнаём».
Середина июня: Диана и Глеб в сборной России
В середине июня были опубликованы официальные документы от Минспорта по составу сборной России по фигурному катанию. Пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин вошла в основу на сезон-2022/2023.
Конец июня: выясняется, что Диана и Глеб женаты
Всё тот же The Skating Lesson раскопал записи о том, что Дэвис и Смолкин поженились в штате Невада ещё в марте 2022 года: информация о регистрации обнаружена на сайте округа Кларк.
Просмотр у американского судьи
В конце июня Дэвис и Смолкин показали новые программы главе технического комитета ISU Шону Реттстатту. The Skating Lesson утверждал, что это просмотр перед трансфером в сборную США, однако его на тот момент не случилось.
Официальное заявление Дианы и Глеба
Дэвис и Смолкин выпустили открытое письмо о смене тренера и просмотре у техспециалиста на предмет ошибок: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждём возможности начать новый сезон на контрольных прокатах».
Смена тренера: Киляков вместо Шпильбанда
В межсезонье Дэвис и Смолкин покинули группу Игоря Шпильбанда (как признавал тренер потом, не по его инициативе), но в Россию не вернулись. Сейчас пара занимается у Алексея Килякова, бывшего партнёра Этери Тутберидзе.
Жёсткий и запоздалый ответ Этери
В середине июля Тутберидзе сделала резкий выпад в сторону Лиса: «Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего из себя не представляешь. Твои заявления унижают людей вокруг тебя».
Сентябрь: на контрольных прокатах Дианы с Глебом не будет
Новый накал страстей случился в сентябре. В The Skating Lesson заявили, что Диана и Глеб будут участвовать в турнире Challenge Cup в Ардморе, что совпадает с контрольными прокатами. Также выяснилось, что Диана и Глеб получили членство в ассоциации фигурного катания США.
Дэвис/Смолкин подтвердили снятие с прокатов, но причина другая
В соцсетях Дэвис написала, что они со Смолкиным не смогут приехать в Россию на прокаты, потому что не успели сделать документы для Глеба. В турнире Challenge Cup они участия не примут, но в «Мегаспорте» всё равно не выступят.
Что дальше?
Членство в ассоциации поможет Диане и Глебу с выступлением на американских турнирах во время международного бана. Пока фигуристы официально остаются под флагом России, но переход исключать нельзя: слишком уж много совпадений, причём не на уровне слухов.
Быть или не быть в сборной США? Полная хронология истории Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
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