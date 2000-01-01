Трусова осваивает парное катание
В это межсезонье Саша попробовала себя в новом амплуа, встав в пару с несколькими спортсменами.
Морозов помог с изучением элементов
На Олимпиаде Трусовой было непросто. Развеяться фигуристке помог Владимир Морозов, согласившийся научить её парным элементам.
На руках чемпиона мира
Вместе с Владимиром Саша выполнила пару тодесов. А вот поддержку Русская ракета осваивала в компании Алексея Тихонова на тренировке.
Парный номер на шоу Плющенко
Уже затем Трусова была готова к полноценному парному выступлению. Саша представила совместный номер с Дмитрием Михайловым на шоу Евгения Плющенко.
Зрители оказались в полном восторге от нового образа спортсменки. Такой нежной и мягкой Сашу они не видели давно!
Какие элементы знает Саша?
Арсенал фигуристки уже поражает сознание. Параллельные прыжки, поддержки, тодесы, даже выброс! Не хватает разве что подкрутки, которую делать Саша пока опасается.
Будущий партнёр — кто он?
Но если Трусова всё же захочет сменить дисциплину, то на роль её будущего партнёра смогут претендовать лучшие спортсмены из лучших.
Вместе с Кондратюком на льду и за его пределами
Самым вероятным претендентом кажется Марк Кондратюк, с которым у фигуристки романтические отношения. Хотя сам спортсмен говорит, что не подходит из-за роста.
Или тандем с другим олимпийским чемпионом?
Зато на рост не жалуется Александр Большунов. Олимпийский чемпион по лыжам заявил, что был бы не против попробовать парное катание с Трусовой.
Большунов не против
«Можно попробовать себя в фигурном катании. Если Трусова пригласит — приду. А я бы её на лыжах поучил кататься», — сказал он.
От Кондратюка до Большунова. Трусовой нашли партнёра в парном катании — кто это?
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