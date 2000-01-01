Трусова и Кондратюк берут «Волжский пируэт»! Чем удивило распределение Гран-при России?

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Какие этапы Гран-при России достались членам сборной?
Какие этапы Гран-при России достались членам сборной?
Трусова и Кондратюк – в Самаре и Сочи, а вот с танцами на льду – беда.
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Анны Щербаковой нет в списках... 
Анны Щербаковой нет в списках... 
Несмотря на то что фигуристка уже вышла на лёд, пока её нет в заявке ни на один этап: возможно, восстановление займёт весь остаток года.
… как и пары Александра Степанова/Иван Букин
… как и пары Александра Степанова/Иван Букин
Виктория Синицина/Никита Кацалапов предупредили, что пропустят первую часть сезона, так что их отсутствие в списках не удивило. А вот Степанова/Букин пропустили и открытые прокаты, и в списках на этапы их пока нет…
Зато есть Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Зато есть Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана и Глеб попали в заявку на первый этап в Москве, а также на заключительный этап в Перми.
Сеянные в мужском одиночном – Коляда, Кондратюк и Семененко
Сеянные в мужском одиночном – Коляда, Кондратюк и Семененко
Одиночников распределяли не по результатам чемпионата России и не по результатам Олимпиады – в тройке на ЧР не было Евгения, а в тройке на ОИ – Михаила.
Трусова и Кондратюк вместе на обоих этапах
Трусова и Кондратюк вместе на обоих этапах
Удобное распределение позволит фигуристам выступить в Сочи в конце октября и в Самаре в ноябре.
Дарья Усачёва возвращается в строй?
Дарья Усачёва возвращается в строй?
Фигуристка пропустила контрольные прокаты, но попала в заявку на серию Гран-при России: Даша выступит в Казани и Перми.
Майя Хромых тоже на месте
Майя Хромых тоже на месте
Несмотря на пропуск контрольных прокатов, Майя идёт в сезон и получила два этапа: в Москве и Перми.
Камила Валиева выступит в родной Казани
Камила Валиева выступит в родной Казани
Фигуристка говорила, что хотела бы выступить в родном городе в рамках серии Гран-при России, и её желание не осталось незамеченным.
Трусова и Кондратюк берут «Волжский пируэт»! Чем удивило распределение Гран-при России?
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