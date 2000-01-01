«Там для меня горит очаг». Кто из наших фигуристов катался под русский вокал?

Евгений Плющенко — «Город, которого нет»

В сезоне-2002/2003 для произвольной программы Плющенко выбрал композицию Игоря Корнелюка из сериала «Бандитский Петербург». Но тогда ещё не было разрешено кататься под вокал, поэтому знаменитый «очаг» тогда так и не загорелся…