Кто из фигуристов катался под русский вокал на соревнованиях?
Для коротких и произвольных программ такие песни берут редко, но экспериментаторы всё же есть.
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — «Индиго»
Дарья и Денис много экспериментировали с акробатикой, подачей себя, а во внутреннем сезоне решили пойти дальше: взять современную песню с мощным посылом в тексте от Даны Соколовой и Скруджи.
Александр Самарин — «Полюшко-Поле»
В ковидном сезоне Самарин удивил зрителей программой под народную песню: в короткой программе он катался под «Полюшко-Поле», а движения в постановке как раз напоминали народные танцы.
Анастасия Тараканова — «Девочка и море»
В своём последнем сезоне фигуристка удивила необычным выбором музыки. В короткой программе она каталась под композицию polnalyubvi – «Девочка и море».
Андрей Мозалёв — «Юнона и Авось»
В сезоне-2019/2020 на юниорских соревнованиях Мозалёв катался под знаменитое «Я тебя никогда не забуду» в короткой программе. На ЮЧМ в Таллине Андрей выиграл золото с этой постановкой.
Евгений Плющенко — «Город, которого нет»
В сезоне-2002/2003 для произвольной программы Плющенко выбрал композицию Игоря Корнелюка из сериала «Бандитский Петербург». Но тогда ещё не было разрешено кататься под вокал, поэтому знаменитый «очаг» тогда так и не загорелся…
Евгений Семененко — «Город, которого нет»
Но в 2021-м Швеция вновь услышала заглавную песню из «Бандитского Петербурга»: ещё один ученик Мишина по имени Евгений взял песню для короткой программы – теперь уже со словами.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — «Очи чёрные»
В сезоне-2018/2019 Бойкова/Козловский вышли на взрослые международные старты с короткой под «Очи чёрные». Запоминающаяся жгучая постановка помогла им завоевать первую медаль этапа Гран-при и чемпионата Европы.
«Там для меня горит очаг». Кто из наших фигуристов катался под русский вокал?
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