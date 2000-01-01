Оскорблял Рудковскую и критиковал Загитову. Самые безумные цитаты Рената Лайшева

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Лайшев заработал дурную славу в фигурном катании
Лайшев заработал дурную славу в фигурном катании
Директор «Самбо-70» высказывается по многим спортивным событиям в мире, но более всего знаменит он трэш-током в фигурном катании. Цитаты Рената Алексеевича порой действительно вгоняют в краску!
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Обвинял Плющенко в краже Трусовой и Косторной
Обвинял Плющенко в краже Трусовой и Косторной
Больше всего любит Лайшев пикироваться с прямым конкурентом Этери Тутберидзе Евгением Плющенко. Ему доставалось от Рената Алексеевича за кражу фигуристок «Хрустального» — Трусовой и Косторной.
«Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера. Он ещё никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — говорил он телекомпании «Новый Век».
«Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера. Он ещё никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — говорил он телекомпании «Новый Век».
Назвал Рудковскую «полной дурой» и получил ответ
Назвал Рудковскую «полной дурой» и получил ответ
Не обошёл глава «Самбо-70» и жену Плющенко Яну Рудковскую: «Я как педагог скажу. Дура она полная!» Ответ продюсера последовал незамедлительно: «Если хочет меня оскорблять, я не против. Пусть юбку только наденет!»
Рудковская пригрозила Лайшеву «скелетами Полишинеля»
Рудковская пригрозила Лайшеву «скелетами Полишинеля»
«Лайшев, очнитесь, я вам ни жена, ни любовница и не ваша секретарша, чтобы меня дурой называть! Я соберу родителей, детей и бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального», и посыплются скелеты из закромов — скелеты Полишинеля!» — сказала Рудковская «Комсомольской правде».
Ягудину и Плющенко нужно бороться против фашистов
Ягудину и Плющенко нужно бороться против фашистов
Касательно новой перепалки Плющенко с Алексеем Ягудиным Ренат Алексеевич был категоричен: «В эти непростые времена нужно мобилизовать все усилия в борьбе против фашистов, а не разбираться, кто круче», — приводит его слова «Матч ТВ».
Защищал Валиеву после допингового скандала
Защищал Валиеву после допингового скандала
Патриотизм Лайшева зашкаливает, когда речь идёт об ученицах Тутберидзе. После Олимпиады в Пекине директор «Самбо-70» самоотверженно защищал Камилу Валиеву: «Да козёл козлом этот Бах и все, кто вокруг него! Сперва уничтожали 15-летнюю девчонку, а потом начали выкручиваться».
Россия — великая страна, которая всех победит
Россия — великая страна, которая всех победит
«Они конченые козлы. Что бы они там ни рассматривали, мы всё равно победим. Они будут принимать решение согласно современной ситуации», — говорил Лайшев Metaratings, восхищаясь Россией.
Критиковал «не-московскую» дикцию Загитовой
Критиковал «не-московскую» дикцию Загитовой
Но и критика фигуристок была. Алине Загитовой пришлось готовить «московскую дикцию». «У Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская», — говорил он.
Щербакова и Медведева превосходят Загитову
Щербакова и Медведева превосходят Загитову
«Честно говоря, московская дикция Анны лучше, чем у Алины», — добавил Лайшев, когда узнал, что соведущей Загитовой в «Ледниковом периоде» станет Анна Щербакова.
Рассказал про блат Загитовой в университете
Рассказал про блат Загитовой в университете
Некорректно высказался Лайшев про место учёбы Загитовой. По словам Рената Алексеевича, фигуристка пользуется блатом: «У неё там железный блат будет. Этот институт — наши друзья».
Трансендеры и однополые отношения под запретом
Трансендеры и однополые отношения под запретом
Знаменит глава «Самбо-70» своим неприятием нетрадиционных отношений. Трансгендера Тимоти Ледюка Лайшев не стал особо задевать, а вот Дарье Касаткиной досталось сполна.
«Гомосексуальность — это злая шутка природы. Я считаю, что это несчастные больные люди и их надо пожалеть», — цитирует его «РБ Спорт».
«Гомосексуальность — это злая шутка природы. Я считаю, что это несчастные больные люди и их надо пожалеть», — цитирует его «РБ Спорт».
Оскорблял Рудковскую и критиковал Загитову. Самые безумные цитаты Рената Лайшева
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