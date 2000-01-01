Самые эпатажные образы наших фигуристов
Восхищать публику неожиданными перевоплощениями могут не только Плющенко и Ягудин.
Евгений Плющенко и его Sex Bomb
Легендарный показательный Евгения Плющенко произвёл фурор на ЧМ-2001 в Ванкувере и стал визитной карточкой фигуриста. Много раз Евгений повторял этот номер на шоу даже после завершения активных выступлений.
…а также показательный номер в испанском платье
Чуть позже в арсенале Евгения появился другой показательный – фигуристу не страшно было облачиться в женское платье и пойти на лёд покорять публику.
Роман Костомаров и женская роль в платье и корсете
Для спектакля «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха Роман Костомаров перевоплотился в ведьму в корсете и колготках. У фигуриста получилось весьма достоверно сыграть злодейку.
Дмитрий Алиев — волк из «Сумерек»
После сезона-2020/2021 Дмитрий решил удивить публику необычным номером в образе оборотня из «Сумерек». Половину показательного он катался в джинсовой куртке, но затем снимал её и оставался в волчьей шкуре.
Михаил Коляда переодевался в Бабу-ягу
До Олимпиады в Пхёнчхане Михаил исполнял показательный номер с метлой – превращение в Бабу-ягу получилось на славу.
Евгений Семененко и покраска ради номера Frost
Этой весной любителей фигурного катания удивил Евгений Семененко: к номеру под песню TxT он каждый раз наносил специальный грим и выбеливал волосы, чтобы полностью соответствовать заданному образу.
Алексей Ягудин в образе Мышиного короля
Для спектакля «Щелкунчик» олимпийскому чемпиону пришлось примерить на себя роль крысы. Фигурист не одни гастроли откатался в образе Мышиного короля.
Стриптиз от Плющенко, Коляда на метле. Самые эпатажные образы наших фигуристов
Читайте также
Как Скобрев работает у Плющенко
Ледовые шоу в сезоне-2022/2023
Сорвалось уже 4 смены гражданства наших фигуристов
Самые безумные цитаты Рената Лайшева
Трэш-ток Плющенко и Ягудина перед шоу-турниром
Всё о новом «Ледниковом периоде»
Какие фигуристы катались под русский вокал?
Самые сексуальные костюмы Туктамышевой
На каких Гран-при выступят Валиева и Трусова?
Фигуристы с травмами
Синицина/Кацалапов взяли паузу. Это конец?
С кем Трусова пробовала встать в пару?
Дочь Тутберидзе всё-таки будет в сборной США?
Какие призовые ждут фигуристов в России? Все цифры
Кто из фигуристов пропустит контрольные прокаты?
Самые эффектные фото фигуристки Самодуровой