«Это не дуэт, не отношения мужчины и женщины». Как катаются в паре братья и сёстры?

Шинед Керр/Джон Керр (Великобритания)

Шинед и Джон катались вместе с 2000 года, до этого момента Шинед шесть сезонов провела в паре с Джейми Фергюсоном. Но успехов добилась именно в дуэте с братом: они взяли две бронзы на чемпионате Европы, вошли в топ-5 на ЧМ и в топ-8 на ОИ.