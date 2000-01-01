Поцелуй от Алиева и мегалимон Валиевой! Самые милые моменты этапа Гран-при в Москве. Видео

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«Лимон будешь брать с собой?»
«Лимон будешь брать с собой?»
Пересматриваем вместе самые милые и смешные моменты первого этапа Гран-при России.
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Дмитрий Алиев целует лёд
Дмитрий Алиев целует лёд
«В номере с утра подумал, что поцелую лед в случае удачного проката», – рассказал чемпион Европы. Прокат произвольной вышел удачным, так что Дима выполнил своё обещание.
Жаркая поддержка Сони Акатьевой
Жаркая поддержка Сони Акатьевой
Перед стартом короткой программы Сони из зрительного зала громко выкрикнули: «Давай!». На мгновение фигуристка даже вышла из образа и улыбнулась.
Камила Валиева и огромный лимон
Камила Валиева и огромный лимон
После короткой программы болельщики передали Камиле плюшевый лимон огромных размеров! Его спортсменка взяла прямо в зону kiss-and-cry.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в шоке от своей победы
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в шоке от своей победы
Обыграть серебряных призёров Олимпиады – огромная честь, и Наташа с Ильёй просто не поверили своим глазам, когда увидели итоговую таблицу.
Валерий Ангелóпол учит произносить свою фамилию
Валерий Ангелóпол учит произносить свою фамилию
В интервью Максиму Транькову Валерий объяснил происхождение своей необычной фамилии и научил всех правильному произношению – с ударением на третий слог.
Самарин веселится на награждении
Самарин веселится на награждении
Александр не выходил из образа спецагента даже во время вручения медалей: забрался на пьедестал и погрозил всем воображаемым пистолетом.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по <a href="https://okko.sport/tournament/435252460?utm_source=championat&utm_medium=integration&utm_campaign=okko_media_figure_skating_oct22&utm_content=article_all&utm_term=fix_gran-pri_ru_Y2022102013515358" rel="nofollow" target="_blank">ссылке</a>. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Поцелуй от Алиева и мегалимон Валиевой! Самые милые моменты этапа Гран-при в Москве. Видео
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