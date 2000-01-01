«Лимон будешь брать с собой?»
Пересматриваем вместе самые милые и смешные моменты первого этапа Гран-при России.
Дмитрий Алиев целует лёд
«В номере с утра подумал, что поцелую лед в случае удачного проката», – рассказал чемпион Европы. Прокат произвольной вышел удачным, так что Дима выполнил своё обещание.
Жаркая поддержка Сони Акатьевой
Перед стартом короткой программы Сони из зрительного зала громко выкрикнули: «Давай!». На мгновение фигуристка даже вышла из образа и улыбнулась.
Камила Валиева и огромный лимон
После короткой программы болельщики передали Камиле плюшевый лимон огромных размеров! Его спортсменка взяла прямо в зону kiss-and-cry.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в шоке от своей победы
Обыграть серебряных призёров Олимпиады – огромная честь, и Наташа с Ильёй просто не поверили своим глазам, когда увидели итоговую таблицу.
Валерий Ангелóпол учит произносить свою фамилию
В интервью Максиму Транькову Валерий объяснил происхождение своей необычной фамилии и научил всех правильному произношению – с ударением на третий слог.
Самарин веселится на награждении
Александр не выходил из образа спецагента даже во время вручения медалей: забрался на пьедестал и погрозил всем воображаемым пистолетом.
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Поцелуй от Алиева и мегалимон Валиевой! Самые милые моменты этапа Гран-при в Москве. Видео
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