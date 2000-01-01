Самые милые моменты Гран-при в Сочи
На ледовой арене «Айсберг» было невероятно тепло, особенно во второй день соревнований, когда все отмечали День тренера. Вспоминаем, как это было!
Трусова аплодировала Кондратюку с собакой
Саша очень переживала за Марка на этом турнире. Фигуристка присутствовала на выступлениях возлюбленного и ярко проявляла эмоции. После феноменальной программы она звонко аплодировала Кондратюку с собакой на руках.
Соколовская окружила Трусову теплом и заботой
Саша также отчаянно нуждалась в поддержке после не совсем удачных прокатов. Этим занялась её новый тренер Светлана Соколовская. Наставница крепко обняла Трусову, вышедшую со льда с плюшевым гусём, и прошептала милое напутствие.
Тутберидзе в шутку отругала Петросян
Методы воспитания Этери Георгиевны слегка отличаются, но наставница тоже умеет улыбаться. После успешного проката Аделии она была счастлива, но добавила критики. «На такой ерунде!» — воскликнула она, намекнув, что ученица ошиблась на простом каскаде.
Бойкова дерзко поздравила Москвину с Днём тренера
Александра и её партнёр Дмитрий Козловский справились с произвольным танцем не на сто процентов, но всё равно были довольны. Фигуристка посвятила прокат Тамаре Николаевне, забавно поздравив её с профессиональным праздником.
Евгеньев послал сердечко Ангелополу
В тот день поздравлений было очень много, но на фоне остальных выделились Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Спортсмены поздравили не только тренеров, но и танцора Валерия Ангелопола с Днём рождения.
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Тутберидзе шутливо ругалась, Трусова аплодировала Кондратюку. Милые моменты Гран-при
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