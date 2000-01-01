Жгучие фото Туктамышевой из отпуска
Лиза попутешествовала по Португалии, а затем отправилась в Арабские Эмираты.
Приезд в Лиссабон фигуристка отметила аперолем и просмотром матча «Реал» Мадрид — «Бавария».
Чуть позже к Лизе присоединились её друзья — эстонская фигуристка Синдра Крииса и хореограф Артём Федорченко. Вместе ребята исследовали Португалию.
За неделю Туктамышева с друзьями посмотрела Лиссабон, Синтру, мыс Рока, Кашкайш, пещеру Бенагил и Порту.
Но без пляжного отдыха тоже не обошлось!
Затем Лиза и Синдра отправились в Арабские Эмираты. Там уже, как отметила Туктамышева, начался реальный отпуск.
Девушки расслаблялись на пляже и сходили в аквапарк.
А вечернюю программу наполняли походы по ресторанам, игра в автоматы и даже гольф.
Но затем отпуск фигуристки подошёл к концу, и она вернулась к работе. «Моего бодрого и отдохнувшего состояния хватило ровно на одну тренировку. Я опять хочу спать, я опять устала. Где пляж? Где вода?» — делилась Лиза в соцсетях. Теперь фигуристка готовится к летним выступлениям в шоу.
Туктамышева отдохнула в Португалии, а затем рванула в Эмираты! Жгучие фото фигуристки
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