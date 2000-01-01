Туктамышева отдохнула в Португалии, а затем рванула в Эмираты! Жгучие фото фигуристки

Но затем отпуск фигуристки подошёл к концу, и она вернулась к работе. «Моего бодрого и отдохнувшего состояния хватило ровно на одну тренировку. Я опять хочу спать, я опять устала. Где пляж? Где вода?» — делилась Лиза в соцсетях. Теперь фигуристка готовится к летним выступлениям в шоу.