Евгений Плющенко и его семь ипостасей
В каких ролях великий спортсмен побывал за свои 40 лет?
Плющенко — фигурист
За свою спортивную карьеру Плющенко завоевал несметное количество медалей. До сих пор Евгений выходит на лёд с показательными номерами и держит себя в отличной физической форме.
Плющенко — тренер
С 2017-го Плющенко владеет собственной академией, в которой лично ведёт спортсменов. Нынешние главные звёздочки академии – Софья Муравьёва, Софья Титова и Вероника Жилина.
Плющенко — продюсер и организатор
Свою академию Плющенко построил с нуля, за несколько лет в Москве и области появилось несколько катков, а также собственная деревня с домиками и гостиницей для спортсменов.
Плющенко — ведущий
Ещё в нулевые Плющенко пробовал себя в роли телеведущего – он работал в таких проектах, как «Звёзды на льду» и «Властелин горы».
Плющенко — футболист
В этом году Евгений оказался в футбольной Медиалиге: он обсуждал вариант подписания контракта с командой BrokeBoys. До полноценного сезона с командой так и не дошло, поскольку в одном из матчей Плющенко получил травму.
Плющенко — хоккеист
Зато в хоккей Плющенко погрузился основательно. Он создал собственную любительскую команду «Союз чемпионов», с которой регулярно проводит тренировки.
Плющенко — отец и семьянин
Уже 13 лет Евгений Плющенко состоит в браке с продюсером Яной Рудковской. За это время в их семье появились двое сыновей – Александр и Арсений. Гном Гномыч уже выполняет разряды, младшего сына тоже планируют поставить на коньки.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
От ведущего «Звёзд на льду» до хоккеиста и владельца академии. Многоликий Евгений Плющенко
Читайте также
Самые милые моменты Гран-при в Сочи
Самые драматичные моменты Гран-при в Сочи
Загитова и Щербакова не будут вести «ЛП» вместе
Как сборная США требует золото Олимпиады
Самые милые и смешные моменты Гран-при в Москве
Кто станет новым партнёром Медведевой на «ЛП»?
Кто помогает Тутберидзе ковать чемпионок?
Братья и сёстры, которые катались в паре
Самые эпатажные образы фигуристов-мужчин
Как Скобрев работает у Плющенко
Ледовые шоу в сезоне-2022/2023
Сорвалось уже 4 смены гражданства наших фигуристов
Самые безумные цитаты Рената Лайшева
Трэш-ток Плющенко и Ягудина перед шоу-турниром
Всё о новом «Ледниковом периоде»
Какие фигуристы катались под русский вокал?