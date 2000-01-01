«Путь, как у Загитовой и Медведевой». Как Щербакову заранее выпроваживают из спорта

Аня действительно намерена покинуть спорт?
Олимпийская чемпионка пропускает один старт за другим. Теперь её точно не будет на чемпионате России, но за пределами катка жизнь кипит. Это наталкивает на мысли, что Щербакову на льду мы больше не увидим.
С олимпийского пьедестала на больничную койку
Победа на Олимпиаде в Пекине стоила Анне Щербаковой очень дорого. Практически сразу по прибытии из столицы Китая ученица Этери Тутберидзе оказалась на больничной койке, перенеся операцию на ноге.
«Ледниковый период» и конкуренция с Загитовой
Восстановление обещало быть длительным, поэтому, чтобы не терять времени, Аня решила освоить новую профессию телеведущей на проекте «Ледниковый период».
Дебют спортсменки был невероятно удачным. Олимпийская чемпионка 2022 года ни в чём не уступила своей бывшей одногруппнице Алине Загитовой, а где-то и превзошла. Кому-то её «московская» дикция понравилась больше.
Встала в пару и отправилась на чемпионат мира в Катаре
Не забывает фигуристка и про ледовые шоу. Щербакова является звездой «Спящей Красавицы» от Татьяны Навки. Аня встанет в пару с Артуром Гачинским и поедет покорять Катар, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу.
Главный талисман «Спартака» и ярая болельщица
Но российский футбол спортсменке милее. В свободное время она чаще стала посещать матчи московского «Спартака». Аня не пропускает ни одной игры, болеет за любимую команду и нередко приносит ей удачу.
NFT, китайские спонсоры и водительские права
Но, помимо развлечений, Щербакова активно занимается собственным бизнесом. В первую очередь она осваивает новую для себя сферу NFT на территории Китая, там же работает со спонсорами, одним из которых стала автомобильная марка OMODA.
Совместно с брендом она выпустила коллекцию одежды. Также у неё есть подобная машина с оригинальным дизайном. Водить Аня умеет — недавно она получила права и рада этому.
От турнира по гимнастике до «Доброго утра» и КВН
Посещает олимпийская чемпионка и специализированные мероприятия. Так она стала почётным гостем турнира по художественной гимнастике на призы Евгении Левановой. Также она была героиней программы «Доброе утро» и входила в состав жюри в Высшей лиге КВН.
Яркая жизнь вне катка — повод выгнать из спорта?
Это ещё не все увлечения фигуристки, которая после соревновательного сезона поставила себе цель попробовать всё новое, чтобы понять, в каком направлении ей интересно развиваться. Тем не менее многие не похвалили её за амбициозность, а поспешили выкинуть из спорта.
Болельщики и некоторые специалисты уверены, что, имея столь яркую жизнь за пределами катка, Щербакова не захочет возвращаться в большой спорт. Проще говоря, её списали со счетов и Катарина Гербольдт, и Инна Гончаренко.
Щербакова идёт по пути Загитовой и Медведевой
Александр Жулин и вовсе считает, что она повторит путь Алины Загитовой и Евгении Медведевой: «Скорее всего, будет тот же путь, как у Загитовой и Медведевой. Думаю, что будет ей очень сложно вернуться. Но я жду её выхода на лёд! А я всех жду и никак дождаться не могу, ха-ха», — сыронизировал он.
Аня пока прогнозы не подтверждает. Спортсменка настаивает на том, что вернётся к тренировкам, когда восстановит здоровье и разберётся с плотным графиком. Но вопрос — когда же это будет?
«Путь, как у Загитовой и Медведевой». Как Щербакову заранее выпроваживают из спорта
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