«Путь, как у Загитовой и Медведевой». Как Щербакову заранее выпроваживают из спорта

Щербакова идёт по пути Загитовой и Медведевой

Александр Жулин и вовсе считает, что она повторит путь Алины Загитовой и Евгении Медведевой: «Скорее всего, будет тот же путь, как у Загитовой и Медведевой. Думаю, что будет ей очень сложно вернуться. Но я жду её выхода на лёд! А я всех жду и никак дождаться не могу, ха-ха», — сыронизировал он.