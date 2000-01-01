«Русские следы» в финале Гран-при. Как бывшая российская фигуристка взяла золото в Турине

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«Русские следы» в финале Гран-при
«Русские следы» в финале Гран-при
Наших спортсменов до сих пор не пускают на международные старты. Однако выяснилось, что фигурное катание без России не может существовать.
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Бронза Малинина
Бронза Малинина
Илья Малинин принёс США бронзу, а затем раздавал интервью на русском языке. Мама спортсмена, которая тренирует его, — уроженка Узбекистана, поэтому Илья знаком с советской школой фигурного катания.
Юниорское золото Мемолы
Юниорское золото Мемолы
Русские корни есть и у Николая Мемолы, который взял золото среди юниоров. Наставницей спортсмена также является его мама — Ольга Романова — воспитанница санкт-петербургской школы фигурного катания и одна из лучших студенток Алексея Мишина.
Золото экс-россиянки
Золото экс-россиянки
В парах золотая медаль досталась юным Анастасии Голубевой и Гектору Гиотопулосу Муру, представляющим Австралию. До сезона-2021/2022 Настя выступала за Россию.
Русская музыка
Русская музыка
«Русские следы» в финале Гран-при можно увидеть и в выборе музыки к программам фигуристов. Так, Изабо Левито, ставшая второй среди женщин, взяла кавер-версию саундтрека из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Сота Ямамото тоже довольствовался серебряной медалью, а выступал он под музыку известного русского композитора Сергея Рахманинова.
Сота Ямамото тоже довольствовался серебряной медалью, а выступал он под музыку известного русского композитора Сергея Рахманинова.
Лукас Бруссард взял серебро среди юниоров. Его произвольная под композицию автора из Красноярска очень впечатлила зрителей и судей.
Лукас Бруссард взял серебро среди юниоров. Его произвольная под композицию автора из Красноярска очень впечатлила зрителей и судей.
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