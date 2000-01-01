Щербакову номинируют на фигурный «Оскар». Наших фигуристок всё-таки не «отменили» в мире?

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Анну Щербакову номинировали на фигурный «Оскар»
Анну Щербакову номинировали на фигурный «Оскар»
Об этом сообщают «РИА Новости Спорт». По информации издания, олимпийская чемпионка поборется за награду «Самый ценный фигурист».
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ISU Skating Awards — что это?
ISU Skating Awards — что это?
Премия ISU Skating Awards была создана в конце 2019 года, чтобы наградить лучших спортсменов, хореографов и тренеров в номинациях «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «За достижения в жизни».
Изначально премия должна была состояться в торжественной обстановке после окончания чемпионата мира, но из-за коронавируса она проходила летом в онлайн-формате. Болельщики часто называют ISU Skating Awards фигурным «Оскаром».
Изначально премия должна была состояться в торжественной обстановке после окончания чемпионата мира, но из-за коронавируса она проходила летом в онлайн-формате. Болельщики часто называют ISU Skating Awards фигурным «Оскаром».
Косторная и Тутберидзе уже брали фигурный «Оскар»
Косторная и Тутберидзе уже брали фигурный «Оскар»
В 2020 году лауреатами премии из россиян стали Алёна Косторная («Лучший новичок») и Этери Тутберидзе («Лучший тренер»). Щербакова («Лучший костюм»), Евгения Медведева («Лучшая программа») и Александра Трусова («Лучший новичок») проиграли в своих номинациях.
В номинации Щербаковой первым победителем стал Ханю
В номинации Щербаковой первым победителем стал Ханю
В категории «Самый ценный фигурист», за победу в которой в этот раз поборется Анна Щербакова, в 2020 году были номинированы Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Выиграл, ожидаемо, Ханю.
Мишин и Москвина — ещё одни лауреаты из России
Мишин и Москвина — ещё одни лауреаты из России
В 2021 году из-за отмены многих соревнований премию ISU вручали лишь в одной номинации – «За достижения в жизни». Лауреатами стали Джейн Торвилл и Кристофер Дин, Алексей Мишин и Тамара Москвина.
В 2023-м премию вручат сразу за два сезона
В 2023-м премию вручат сразу за два сезона
Третье вручение премий ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года. Церемония должна была пройти в 2022-м году, но была перенесена из-за событий на Украине. Награды вручат по итогам двух сезонов. Ожидается, что премия пройдёт в присутствии зрителей в формате шоу.
Щербакова станет единственной номинанткой из России
Щербакова станет единственной номинанткой из России
Награды вновь будут вручены в семи категориях. Список номинантов пока неизвестен. Согласно информации «РИА Новости Спорт», Анна Щербакова — единственная претендентка из России.
Это весьма странно, учитывая, с каким успехом наши фигуристы провели олимпийский сезон. Но радует, что в списке номинантов есть хотя бы Щербакова, ведь в нынешней ситуации могли проигнорировать и её. Есть надежда, что наших фигуристов ещё не до конца «отменили» в мире. <br/>
Это весьма странно, учитывая, с каким успехом наши фигуристы провели олимпийский сезон. Но радует, что в списке номинантов есть хотя бы Щербакова, ведь в нынешней ситуации могли проигнорировать и её. Есть надежда, что наших фигуристов ещё не до конца «отменили» в мире.
Щербакову номинируют на фигурный «Оскар». Наших фигуристок всё-таки не «отменили» в мире?
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