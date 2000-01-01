«Я не Врубель и не Моне». Как рисуют Медведева, Кондратюк и другие известные фигуристы

Евгения Медведева

Раньше Женя посвящала много времени рисованию и вела специальный аккаунт, а также выпустила коллекцию мерча со своими рисунками. «Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться», – говорила Женя.