«Я не Врубель и не Моне». Как рисуют Медведева, Кондратюк и другие известные фигуристы

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Кто из фигуристов ещё и круто рисует?
Кто из фигуристов ещё и круто рисует?
Показываем работы Евгении Медведевой, Марка Кондратюка и других мастеров конька.
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Евгения Медведева
Евгения Медведева
Раньше Женя посвящала много времени рисованию и вела специальный аккаунт, а также выпустила коллекцию мерча со своими рисунками. «Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться», – говорила Женя.
Одри Хёпберн, какой её увидела Женя Медведева.
Одри Хёпберн, какой её увидела Женя Медведева.
Над этой работой Женя корпела три месяца, пытаясь повторить картину в сложной технике.
Над этой работой Женя корпела три месяца, пытаясь повторить картину в сложной технике.
Марк Кондратюк
Марк Кондратюк
«Художник» – у многих это определение ассоциируется именно с Марком. Для некоторых поклонников фигурного катания он стал проводником в мир современного искусства.
Эту работу Марк назвал «Грустный странник».
Эту работу Марк назвал «Грустный странник».
А название этой картины – «Портрет безнаказанного».
А название этой картины – «Портрет безнаказанного».
Наталья Забияко
Наталья Забияко
У фигуристки множество творческих хобби – например, она стала автором книги, пишет стихи. И круто рисует! Причём как на бумаге, так и в диджитале.
Вот пример зарисовки в японском стиле.
Вот пример зарисовки в японском стиле.
А в этом рисунке легко узнаётся Марго Робби в образе Харли Квинн.
А в этом рисунке легко узнаётся Марго Робби в образе Харли Квинн.
Мэдисон Чок
Мэдисон Чок
Мэди иногда делится в соцсетях своими рисунками, в основном она делает портреты карандашом.
Вот такой Мэдисон увидела олимпийскую чемпионку Габи Пападакис.
Вот такой Мэдисон увидела олимпийскую чемпионку Габи Пападакис.
А вот так – своего жениха Эвана Бейтса, с которым катается в паре.
А вот так – своего жениха Эвана Бейтса, с которым катается в паре.
«Я не Врубель и не Моне». Как рисуют Медведева, Кондратюк и другие известные фигуристы
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