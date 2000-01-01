Месси — аргентинский Плющенко, а Медведева в огне? Как фигуристы смотрели финал ЧМ

Плющенко и Гном Гномыч — за Мбаппе и Францию

Как ни странно, но сам Евгений болел за французов, хотя и назвал Месси лучшим игроком в современной истории. Как и отец, Гном Гномыч поддерживал команду Дидье Дешама и Килиана Мбаппе.