Месси — аргентинский Плющенко, а Медведева в огне? Как фигуристы смотрели финал ЧМ

Как фигуристы смотрели финал ЧМ по футболу
Финал чемпионата мира по футболу стал одним из самых ярких событий года. За сражением Аргентины и Франции следили миллионы болельщиков, среди которых были и знаменитые фигуристы.
Медведева в огне из-за Аргентины
Евгения Медведева с упоением наблюдала за игрой Лионеля Месси и поддерживала его команду. «Аргентина кайфовала, конечно», — написала она и добавила огненный эмодзи.
Забияко успокаивала рыдающую Касаткину
Эмоционально отреагировала на победу Аргентины Дарья Касаткина: теннисистка расплакалась от счастья, а успокаивала её Наталья Забияко в форме национальной команды.
Самоделкина — главная фанатка Месси
Неожиданно место основной поклонницы Лео заняла Софья Самоделкина. Фигуристка в социальных сетях вела мини-отчёт матча, в котором желала успеха Аргентине.
Авербух, Галлямов и Семененко — за Аргентину
Эту команду также поддерживал целый ряд фигуристов: Александр Галлямов и Евгений Семененко поздравили команду Лионеля Скалони после финального свистка, а Илья Авербух смотрел матч в компании журналистов.
Сотникова поаплодировала Месси
После игры футболист выдал трогательную речь, которая понравилась Аделине Сотниковой. «Я очень хотел победить и знал, что Господь позволит мне это сделать», — сказал Лео — фигуристка оценила.
Туктамышева и Ковтун назвали финал ЧМ великим
Максим Ковтун и Елизавета Туктамышева признались, что более крутого матча никогда не видели. «Вот это финал! Браво, Лионель!» — написала спортсменка.
Тарасова «не знает, кто такой Месси»
А вот в старшем поколении не все смотрели финал катарского турнира. Татьяна Тарасова сказала, что не следила за турниром: «Кто такой Лионель Месси — не знаю».
Мишин сравнил Месси с Плющенко
В отличие от Татьяны Анатольевны, на этот вопрос смог ответить Алексей Мишин: «Месси — гений футбола! По многолетнему стажу в спорте, по яркости дарования я бы сравнил его с Евгением Плющенко».
Плющенко и Гном Гномыч — за Мбаппе и Францию
Как ни странно, но сам Евгений болел за французов, хотя и назвал Месси лучшим игроком в современной истории. Как и отец, Гном Гномыч поддерживал команду Дидье Дешама и Килиана Мбаппе.
Об этом рассказала Яна Рудковская: «Я болела за Аргентину, а Саня и Евгений – за Францию. Саня большой фанат Мбаппе! Мечтает с ним сфотографироваться!»
Месси — аргентинский Плющенко, а Медведева в огне? Как фигуристы смотрели финал ЧМ
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