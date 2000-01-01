«Дети» Тутберидзе выигрывают чемпионаты России 8 лет. Но и Туктамышева — не исключение

Несовершеннолетние чемпионки России последних лет
После победы Акатьевой возобновились разговоры о юных ученицах Этери, но даже Туктамышева взяла золото турнира в возрасте до 18 лет.
2023 год: Софья Акатьева — 15 лет и 5 месяцев
В Красноярске битва за медали была особенно ожесточённой, но юная звезда Тутберидзе справилась с волнением и триумфально взяла золото.
2022 год: Камила Валиева — 15 лет и 7 месяцев
За год до этого яркий перформанс устроила Валиева, которая активно готовилась к Олимпиаде. На тот момент форма Камилы звенела.
2021 год: Анна Щербакова — 16 лет и 7 месяцев
Известное чудо Анны Щербаковой произошло не в Пекине, а в Челябинске. Даже после пневмонии она смогла выступить на высочайшем уровне.
2020 год: Анна Щербакова — 15 лет и 8 месяцев
Аня правила на чемпионатах России не один год. Она наравне конкурировала с Александрой Трусовой и Алёной Косторной и побеждала.
2019 год: Анна Щербакова — 14 лет и 7 месяцев
Первая победа Щербаковой произошла на турнире 2019 года. Тогда она одолела уже повзрослевших чемпионок из другого поколения учениц Тутберидзе.
2018 год: Алина Загитова — 15 лет и 7 месяцев
В их число входила Загитова. Алина находилась в пиковом состоянии на предолимпийском национальном первенстве.
2017 год: Евгения Медведева — 17 лет и 1 месяц
Главная соперница чемпионки Пхёнчхана доминировала на внутренней арене два сезона подряд. Последний раз Медведева выиграла в Челябинске.
2016 год: Евгения Медведева — 16 лет и 1 месяц
К слову, первое золото Женя взяла увереннее: в Екатеринбурге она получила более высокие баллы. С неё началась эра Тутберидзе на чемпионатах России.
2015 год: Елена Радионова — 15 лет и 11 месяцев
В довольно юном возрасте на высшей ступени пьедестала оказалась ученица Инны Гончаренко. Но уже буквально через пару сезонов у неё начался спад.
2014 год: Аделина Сотникова — 17 лет и 5 месяцев
Олимпийская чемпионка Сочи брала золото национального первенства не раз. Последний — аккурат перед тем, как ей исполнилось бы 18.
2013 год: Елизавета Туктамышева — 16 лет
Сейчас принято говорить, что Туктамышева — икона зрелого женского катания. Но ирония в том, что победила она на ЧР, тоже будучи очень молодой.
2012 год: Аделина Сотникова — 15 лет и 5 месяцев
В Саранске Сотникова всего на пару баллов опередила Юлию Липницкую, которая, между прочим, была на два года моложе.
2011 год: Аделина Сотникова — 14 лет и 5 месяцев
В предыдущем сезоне Аделина уже расправилась с Алёной Леоновой, среди проигравших были также Туктамышева и Липницкая.
2010 год: Ксения Макарова — 17 лет
Аделина продолжала поражать, но однажды ей не повезло. Ксения Макарова смогла урвать кусочек славы — наверное, сказался её опыт.
2009 год: Аделина Сотникова — 12 лет и 5 месяцев
И вновь мы говорим о Сотниковой, которая считалась уникумом в фигурном катании. Вдумайтесь, первый титул чемпионки России — в 12 лет!
2008 год: Ксения Доронина — 17 лет и 2 месяца
Ксения Доронина показывала слабые результаты на международной арене, зато на внутренних стартах ей везло. Хотя два года подряд — вряд ли это только удача.
2007 год: Ксения Доронина — 16 лет и 2 месяца
Ученица Аллы Пятовой воспользовалась преимуществом и за год до этого, обойдя лидеров Елену Соколову и Александру Иевлеву.
2006 год: Елена Соколова — 25 лет и 10 месяцев
К слову, первая и стала последней совершеннолетней чемпионкой России. Более того, в стране только две фигуристки добивались успеха в таком возрасте: Соколова и Ирина Слуцкая.
«Дети» Тутберидзе выигрывают чемпионаты России 8 лет. Но и Туктамышева — не исключение
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