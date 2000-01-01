Лучшие прыжки фигуристов на чемпионате России
Приземление сложного прыжка — не гарантия успеха. Нужно сделать это максимально красиво, чтобы получить высокие надбавки (GOE) к базовой оценке.
Лучший прыжок в короткой мужчин: четверной лутц Александра Самарина
Надбавка за элемент (GOE:) 3,94.
Общая оценка: 15,44.
Общая оценка: 15,44.
Лучший каскад в короткой мужчин: четверной тулуп — тройной тулуп Макара Игнатова
Надбавка за элемент (GOE): 2,85.
Общая оценка: 16,55.
Общая оценка: 16,55.
Лучший прыжок в короткой женщин: тройной аксель Софьи Акатьевой
Надбавка за элемент (GOE): 3,94.
Общая оценка: 15,44.
Общая оценка: 15,44.
Лучший каскад в короткой женщин: тройной лутц — тройной тулуп Валиевой, Акатьевой, Туктамышевой
Сразу три фигуристки получили одинаковые надбавки (GOE): 1,77.
Лучший прыжок в произвольной мужчин: четверной тулуп Дмитрия Алиева
Надбавка за элемент (GOE): 3,66.
Общая оценка: 13,16.
Общая оценка: 13,16.
Лучший каскад в произвольной мужчин: четверной лутц — тройной тулуп Александра Самарина
Надбавка за элемент (GOE): 3,61.
Общая оценка: 19,31.
Общая оценка: 19,31.
Лучший прыжок в произвольной женщин: четверной тулуп Камилы Валиевой
Надбавка за элемент (GOE): 3,94.
Общая оценка: 13,44.
Общая оценка: 13,44.
Лучший каскад в произвольной женщин: четверной тулуп — двойной аксель Камилы Валиевой
Надбавка за элемент (GOE): 3,94.
Общая оценка: 16,60.
Общая оценка: 16,60.
Лучшие прыжки чемпионата России. Валиева и здесь вне конкуренции! Видео
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