«Алло, гараж! Пришлите бабосиков». Улётные цитаты Гном Гномыча в его день рождения

Лучшие цитаты сына Плющенко
Сыну Евгения Плющенко Александру исполнилось 10 лет, но он уже может похвастаться завидной популярностью и приличным заработком. Однако его главная мечта — превзойти своего папу. Об этом и не только — в улётных цитатах юного фигуриста!
О гордости за папу
«Это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами, но один сломался, они были у моего папы в спине».
О поездках мамы
«Я тебя не отпускаю! Тем более на десять дней… Ты уже сколько отдыхала, тебе не жирно? Либо ты со мной летишь, либо ты не летишь».
Об учёбе
«Первый класс закончить — это вам не хухры-мухры, да ещё стать призёром по чтению стихов от Агнии Барто!»
О деньгах
«У меня не сейф, а шкафчик, кошелёк свой. Я сам складываю туда. У меня есть счёт во Франции. Потом я куплю себе много оружия, машины, дом. Я же в спецназ пойду».
О Трусовой и Кондратюке
«Топим лёд в Краснодаре! Я и наша сладкая парочка».
О популярности
«Мне не очень нравится, когда подходят фотографироваться. Устаю от внимания. Нравится, что желают мне здоровья, всего хорошего, хорошие вещи пишут. А некоторые ужасные вещи пишут. Бесят хейтеры – ненормальные, не очень добрые люди».
О полётах в эконом-классе
«Это было ужасно, когда я летел эконом-классом. Там не друзья были».
Об усталости
«Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учёба, а теперь ещё вот с училкой заниматься».
Об Аршавине
«Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Для того чтобы тебя обыграть, мне достаточно одного подката. Вот такой подкат сделаю, мяч заберу и в ворота забью!»
О спортивной мечте
«Мечтаю сделать все четверные аксели. Стать олимпийским чемпионом пять раз, чтобы обойти папу».
О своей школе
«Это не обычная – это армейская школа, скрытый объект от всяких бандитов. Туда очень сложно попасть».
О заработке
«Алло, бухгалтерия. Где мои деньги? Где моя зарплата? Алло, гараж! Пришлите бабосиков».
О прозвище Гном Гномыч
«Нравится? Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санёк нравится».
О младшем брате
«Бабушка, привет! Арсений здесь! Очень хороший братик. Я глажу его, он улыбается… Лапку дал мне».
«Алло, гараж! Пришлите бабосиков». Улётные цитаты Гном Гномыча в его день рождения
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