«Алло, гараж! Пришлите бабосиков». Улётные цитаты Гном Гномыча в его день рождения

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Лучшие цитаты сына Плющенко
Лучшие цитаты сына Плющенко
Сыну Евгения Плющенко Александру исполнилось 10 лет, но он уже может похвастаться завидной популярностью и приличным заработком. Однако его главная мечта — превзойти своего папу. Об этом и не только — в улётных цитатах юного фигуриста!
AMP-версия
О гордости за папу
О гордости за папу
«Это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами, но один сломался, они были у моего папы в спине».
О поездках мамы
О поездках мамы
«Я тебя не отпускаю! Тем более на десять дней… Ты уже сколько отдыхала, тебе не жирно? Либо ты со мной летишь, либо ты не летишь».
Об учёбе
Об учёбе
«Первый класс закончить — это вам не хухры-мухры, да ещё стать призёром по чтению стихов от Агнии Барто!»
О деньгах
О деньгах
«У меня не сейф, а шкафчик, кошелёк свой. Я сам складываю туда. У меня есть счёт во Франции. Потом я куплю себе много оружия, машины, дом. Я же в спецназ пойду».
О Трусовой и Кондратюке
О Трусовой и Кондратюке
«Топим лёд в Краснодаре! Я и наша сладкая парочка».
О популярности
О популярности
«Мне не очень нравится, когда подходят фотографироваться. Устаю от внимания. Нравится, что желают мне здоровья, всего хорошего, хорошие вещи пишут. А некоторые ужасные вещи пишут. Бесят хейтеры – ненормальные, не очень добрые люди».
О полётах в эконом-классе
О полётах в эконом-классе
«Это было ужасно, когда я летел эконом-классом. Там не друзья были».
Об усталости
Об усталости
«Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учёба, а теперь ещё вот с училкой заниматься».
Об Аршавине
Об Аршавине
«Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Для того чтобы тебя обыграть, мне достаточно одного подката. Вот такой подкат сделаю, мяч заберу и в ворота забью!»
О спортивной мечте
О спортивной мечте
«Мечтаю сделать все четверные аксели. Стать олимпийским чемпионом пять раз, чтобы обойти папу».
О своей школе
О своей школе
«Это не обычная – это армейская школа, скрытый объект от всяких бандитов. Туда очень сложно попасть».
О заработке
О заработке
«Алло, бухгалтерия. Где мои деньги? Где моя зарплата? Алло, гараж! Пришлите бабосиков».
О прозвище Гном Гномыч
О прозвище Гном Гномыч
«Нравится? Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санёк нравится».
О младшем брате
О младшем брате
«Бабушка, привет! Арсений здесь! Очень хороший братик. Я глажу его, он улыбается… Лапку дал мне».
«Алло, гараж! Пришлите бабосиков». Улётные цитаты Гном Гномыча в его день рождения
Читайте также
Мудрые цитаты Туктамышевой о спорте и жизни
Мудрые цитаты Туктамышевой о спорте и жизни
Гонорары наших фигуристов в новогодних шоу
Гонорары наших фигуристов в новогодних шоу
Лучшие прыжки фигуристов на чемпионате России
Лучшие прыжки фигуристов на чемпионате России
Призовые фигуристов за половину сезона
Призовые фигуристов за половину сезона
Самые яркие показательные номера на ЧР
Самые яркие показательные номера на ЧР
Несовершеннолетние чемпионки России последних лет
Несовершеннолетние чемпионки России последних лет
Неожиданные развязки чемпионатов России
Неожиданные развязки чемпионатов России
Как фигуристы смотрели финал ЧМ по футболу
Как фигуристы смотрели финал ЧМ по футболу
Самые красивые наряды Туктамышевой
Самые красивые наряды Туктамышевой
Как рисуют известные фигуристы?
Как рисуют известные фигуристы?
Анну Щербакову номинировали на фигурный «Оскар»
Анну Щербакову номинировали на фигурный «Оскар»
Как Милохин скучает без Медведевой
Как Милохин скучает без Медведевой
«Русские следы» в финале Гран-при
«Русские следы» в финале Гран-при
Кто из фигуристов изобрёл собственный элемент?
Кто из фигуристов изобрёл собственный элемент?
Пять лучших прыжков ЧР в Петербурге
Пять лучших прыжков ЧР в Петербурге
Сколько денег выиграли фигуристы на ЧР по прыжкам
Сколько денег выиграли фигуристы на ЧР по прыжкам
© championat.com 2000–2023