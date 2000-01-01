Что известно о переходе Косторной в пары? Алёна отказывается заканчивать!

У самой Косторной, кажется, большие планы

Видео с моментами 2022 года Алёна подписала так: «Там начало новой истории, которая может перерасти в целую жизнь». Кажется, эта жизнь – и есть парное катание. И очень вряд ли, что такие сложные элементы чемпионка разучивала только для шоу.