Что известно о переходе Косторной в пары? Алёна отказывается заканчивать!

Всё о новом переходе Алёны Косторной
Теперь Алёна сменила не только тренера, но и вид! Что она уже выучила? Кто её партнёр?
О переходе в пары сообщила экс-тренер Косторной Елена Буянова
«Я уже давно её отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться», – отметила Буянова.
Партнёром Косторной станет Георгий Куница
Алёна и Гоша вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе как одиночники, затем Куница ушёл в парное катание, а Косторная искала своего наставника в одиночном. Этой осенью фигуристы вместе участвовали в ледовых шоу.
Пара сотрудничает с тренером Сергеем Росляковым
Этот специалист также работает с одной из ведущих пар сборной России – дуэтом Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В рамках подготовки к шоу Косторная и Куница работали именно с Росляковым.
Куница раньше пытался встать в пару с другой сильной одиночницей
В дуэте с Георгием пробовалась Ксения Синицына, однако на переход в парное катание она не решилась. «На моих глазах мальчик девочку уронил, хорошо так приложилась. И я такая: нет, спасибо», – говорила фигуристка.
Что уже успела освоить Алёна?
Самое яркое из того, что есть – тройной выброс-риттбергер, который исполняют ведущие пары топ-уровня.
Выброс-лутц на видео был пока только двойной, но это середина декабря, за месяц могло многое измениться.
Двойная подкрутка – тоже уже в наличии, осталось добавить один оборот.
Выйдет ли пара Косторная/Куница на старты?
«Ей это интересно, ей это нравится, но речь пока идет только о ледовых шоу. Сейчас ребята уехали на отдых. Про старты пока речи нет, была подготовка к шоу, с чем Алена справилась», – отметила Бетина Попова в разговоре с «РИА Новости».
У самой Косторной, кажется, большие планы
Видео с моментами 2022 года Алёна подписала так: «Там начало новой истории, которая может перерасти в целую жизнь». Кажется, эта жизнь – и есть парное катание. И очень вряд ли, что такие сложные элементы чемпионка разучивала только для шоу.
Что известно о переходе Косторной в пары? Алёна отказывается заканчивать!
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