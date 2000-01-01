Русские фигуристы берут медали даже в Америке! Наши «следы» на чемпионате США

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Как русские берут медали в США
Как русские берут медали в США
Дети наших эмигрантов захватили фигурное катание в Америке!
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Малинин, Торгашев, Наумов — на мужском пьедестале<br/>
Малинин, Торгашев, Наумов — на мужском пьедестале
Сразу три фигуриста с русскими фамилиями взяли медали в мужском одиночном катании. Правда, в США, помимо золота, серебра и бронзы, вручается ещё медаль из пьютера — за четвёртое место.
Илья Малинин стал чемпионом США
Илья Малинин стал чемпионом США
Сын бывших российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан, феерит в США. В этом сезоне Илья первым в истории исполнил четверной аксель, а теперь официально стал первым номером своей сборной.
Эндрю Торгашев — с бронзой
Эндрю Торгашев — с бронзой
Это первая медаль национального чемпионата в карьере спортсмена. Сын бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева теперь поедет на чемпионат мира.
Максим Наумов — с медалью из пьютера
Максим Наумов — с медалью из пьютера
Наумов, как и Торгашев, впервые попал на пьедестал чемпионата США. Сын чемпионов мира в парном катании из России Евгении Шишковой и Вадима Наумова заработал путёвку на чемпионат четырёх континентов.
Призёр с русской фамилией в парном катании
Призёр с русской фамилией в парном катании
Даниэль Тюменцев вместе с Соней Барам взял медаль из пьютера. Родители фигуриста — тренер по фигурному катанию Анна Тарасова и инженер Андрей Тюменцев.
Сын российских олимпийских чемпионов взял бронзу
Сын российских олимпийских чемпионов взял бронзу
Энтони Пономаренко, выступающий в танцах на льду с Кристиной Каррейрой, родился в семье Марины Климовой и Сергея Пономаренко — знаменитых российских фигуристов. В этом году Энтони и Кристина попытаются вновь взять медаль на чемпионате четырёх континентов (в их активе уже есть бронза).
Ученица русских тренеров — чемпионка США
Ученица русских тренеров — чемпионка США
У Изабо Левито нет русских корней, но она с детства тренируется под руководством специалистов из России — Юлии и Вячеслава Кузнецовых, работающих в Филадельфии. Так что и у этой медали есть «русский след».
Русские фигуристы берут медали даже в Америке! Наши «следы» на чемпионате США
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