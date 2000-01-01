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Медаль за четвертое место в фигурке – что это такое?
Медаль за четвертое место в фигурке – что это такое?
Рассказываем о давней традиции на чемпионате США.
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Где в фигурном катании награждают за четвёртое место?
Где в фигурном катании награждают за четвёртое место?
На чемпионате США оловянной медалью награждают спортсмена (спортсменов), занявшего четвёртое место.
Оловянная медаль – на самом деле не оловянная?
Оловянная медаль – на самом деле не оловянная?
За четвёртое место награждают медалью из пьютера: это сплав олова с некоторыми другими металлами (это могут быть медь, сурьма, свинец или что-то ещё).
Сколько лет этой традиции?
Сколько лет этой традиции?
Медалями из пьютера на чемпионате США начали награждать ещё в 1921 году. Первую подобную награду получил одиночник Крис Кристенсон. Более-менее активно оловянные медали начали вручаться в середине XX века.
Почему награждают сразу четырёх фигуристов?
Почему награждают сразу четырёх фигуристов?
Это может быть связано со сложной системой отбора на чемпионат США. Первая ступень – региональные соревнования, откуда на следующий этап отбираются по четыре фигуриста. Второй этап – секциональные турниры, откуда также отбираются по четверо.
Помимо этого, четверых фигуристов рассматривают в качестве кандидатов на главные старты сезона.
Помимо этого, четверых фигуристов рассматривают в качестве кандидатов на главные старты сезона.
Кто из топ-фигуристов получал оловянную медаль?
Кто из топ-фигуристов получал оловянную медаль?
В разные годы обладателями награды за четвертое место становились Винсент Чжоу, Эшли Вагнер, Адам Риппон, Джейсон Браун, Алиса Лью.
Почему и как в США награждают фигуристов за 4-е место? Эту медаль брали Вагнер и Браун
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