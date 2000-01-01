Фигуристка из Индии обогнала всю сборную Казахстана!
Трёхкратной чемпионке Индии Таре Прасад не помешали даже проблемы с платьем и травмы.
Кто такая Тара Прасад?
Фигуристка родилась в США, но представляет на турнирах Индию, все её родственники живут именно там. Сейчас Таре 22 года, она тренируется в Колорадо Спрингс и сама ставит себе программы, потому что средств на специалистов немного.
Чем владеет фигуристка из Индии?
Тара исполняет все тройные прыжки, но проблемой являются недокруты – судьи достаточно часто отмечают их в протоколе, даже если выезд фигуристка спасает. С каскадами 3-3 есть сложности, но Тара старается их вставлять.
Травмы, травмы, травмы…
2022 год стал тяжёлым для Тары в плане здоровья. Она дважды выбывала из-за растяжения связок лодыжки, а также имела проблемы с межпозвоночным диском. Четыре месяца Прасад не могла нормально тренироваться.
Новые травмы и потеря костюма
Последний раз Тара травмировалась в декабре: случился рецидив. Перед ЧЧК случилось ещё одно несчастье: Тара потеряла платье к произвольной программе в дороге и пришлось шить новое за три дня.
ЧЧК стал лучшим турниром Прасад
В Колорадо-Спрингс Тара обошла трёх фигуристок из Казахстана, трёх – из Гонконга и ещё одну представительницу Австралии. И это при том, что фигуристка недавно болела! На прошлом ЧЧК Тара заняла последнее, 20-е место.
Выступление — уже победа
«Сегодня моей целью было закончить программу, надеюсь, что зрителям понравилось. В конце проката подумала: я всё ещё жива!» – сказала Тара после проката. Фигуристка была рада, что вообще смогла выступить на этих соревнованиях.
Попадёт ли Прасад на Олимпиаду?
Главная цель Тары на это четырёхлетие – Олимпийские игры в Милане. Сейчас она уже хорошо разбирается в процессе квалификации и хочет улучшаться от старта к старту.
«Я всё ещё жива!» Фигуристка из Индии потеряла платье перед ЧЧК, но всё равно покорила зал
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