Кореянки — иконы стиля в фигурном катании? Лучшие платья на чемпионате четырёх континентов

Брейди Теннелл

Американки тоже очень эффектно выглядят на льду. Чего стоит только костюм Брейди Теннелл для программы, посвящённой проблеме изменения климата. Янтарно-синее платье идеально подходит под эту тематику и очень идёт фигуристке.