Кореянки — иконы стиля в фигурном катании? Лучшие платья на чемпионате четырёх континентов

Лучшие платья фигуристок на ЧЧК
Кореянки покорили турнир не только качественными прокатами, но и волшебными костюмами. Хотя американки с японками тоже очень красиво выглядели на льду.
Корейские фигуристки всегда славились своим утончённым стилем — их костюмы потрясающе смотрятся на льду! На чемпионате четырёх континентов они заметно выделялись среди других участниц.
Ли Ха Ин
Победительница турнира Ли Ха Ин в короткой программе выступала под «Шторм» Эрика Рэдфорда. Лазурное платье украсило постановку фигуристки.
Для произвольной программы Ха Ин выбрала более утончённый костюм. В кремовом платье с огромными стразами Ли выглядела как настоящая принцесса!
Ким Йе Лим
Серебряный призёр чемпионата четырёх континентов Ким Йе Лим в короткой программе «Mercy» выступала в изысканном серо-чёрном платье.
Костюм Йе Лим для произвольной программы — идеальный промер того, как изящно может смотреться градиент.
Ким Чхэ Ён
Платье Ким Чхэ Ён для произвольной программы выглядит невероятно роскошно. В Корее из фигуристок делают настоящих икон стиля!
Монэ Тиба
Японки стараются не сильно отставать от кореянок. Бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов Монэ Тиба катает свою произвольную программу в очень милом розовом платье.
Ринка Ватанабэ
А Ринка Ватанабэ сделала свою программу «Jin» ещё колоритнее с помощью кимоно.
Хана Ёсида
Для своей инопланетной произвольной программы Хана Ёсида выбрала белое платье с выразительным дизайном.
Брейди Теннелл
Американки тоже очень эффектно выглядят на льду. Чего стоит только костюм Брейди Теннелл для программы, посвящённой проблеме изменения климата. Янтарно-синее платье идеально подходит под эту тематику и очень идёт фигуристке.
Амбер Гленн
Амбер Гленн в дерзком бордовом платье для произвольной программы выглядит как настоящая роковая женщина.
Изабо Левито
Изабо Левито удачно перенесла испанские мотивы на лёд. А изысканный костюм помог сделать программу девушки ещё колоритнее.
Мэдлин Шизас
Канадка Мэдлин Шизас для программы под музыку из «Лебединого озера» выбрала стильное чёрное платье с крупными стразами. Из неё получился очень эффектный Чёрный лебедь!
Хю Яу Чоу
Хю Яу Чоу великолепно выглядела в своей короткой программе «Аллилуйя». Контрастное тёмно-синее платье с золотой вставкой очень утончённо смотрелось на льду.
Кореянки — иконы стиля в фигурном катании? Лучшие платья на чемпионате четырёх континентов
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