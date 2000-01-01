Тройной аксель японки и другие лучшие прыжки на чемпионате четырёх континентов. Видео

Лучшие прыжки фигуристов на чемпионате четырёх континентов
Японцы и корейцы знают, как совмещать спорт и искусство. Даже на прыжковых элементах они не забывают, что нужно не просто скрутить обороты и приземлиться, но сделать всё это максимально красиво.
Лучший каскад в короткой у мужчин: каскад четверной тулуп — тройной тулуп Као Миуры
Японец играючи справился со сложным элементом во второй половине программы, поэтому получил ещё и бонус 10% к базовой стоимости. Надбавка за элемент (GOE): 2,71.
Общая оценка: 17,78.
Общая оценка: 17,78.
Лучший сольный прыжок в короткой у мужчин: четверной тулуп Джимми Ма
Американец исполнил квад-тулуп невероятно легко и красиво. Надбавка за элемент (GOE): 2,99.
Общая оценка: 12,49.
Общая оценка: 12,49.
Лучший каскад в короткой у девушек: тройной лутц — тройной тулуп Ким Йе Лим
Корейская одиночница на одном дыхании взмыла надо льдом и мягко приземлилась. Надбавка за элемент (GOE): 1,60.
Общая оценка: 11,70.
Общая оценка: 11,70.
Лучший сольный прыжок в короткой у девушек: тройной флип Моне Чибы
Воздушный флип японка продемонстрировала во второй половине программы. Надбавка за элемент (GOE): 1,36.
Общая оценка: 7,19.
Общая оценка: 7,19.
Лучший тройной аксель: Као Миура
Миура блестяще скрутил 3,5 оборота в короткой программе и вызвал восторг публики. Надбавка за элемент (GOE): 2,51.
Общая оценка: 10,51.
Общая оценка: 10,51.
Лучший каскад в произвольной у мужчин: четверной тулуп — тройной тулуп Као Миуры
Миура действительно был крайне хорош на этом турнире. Надбавка за элемент (GOE): 3,12.
Общая оценка: 16,83.
Общая оценка: 16,83.
Лучший сольный прыжок в произвольной у мужчин: четверной лутц Суна Сато
Японский одиночник оказался единственным, кто замахнулся на самый дорогой квад. Надбавка за элемент (GOE): 3,78. Общая оценка: 15,28.
Единственный чистый тройной аксель у девушек: Ринка Ватанабэ
Японка успешно приземлила триксель в произвольной программе, но этого не хватило для попадания на пьедестал. Надбавка за элемент (GOE): 0,80. Общая оценка: 8,80.
Лучший каскад в произвольной у девушек: тройной лутц — тройной тулуп Ким Йе Лим
Кореянка не знала равных в исполнении каскадов. Надбавка за элемент (GOE): 1,94. Общая оценка: 12,04.
Лучший сольный прыжок в произвольной у девушек: тройной флип Ким Йе Лим
К сожалению, чистотой катания Ким радовала только в первой половине программы. Надбавка за элемент (GOE): 1,44. Общая оценка: 6,74.
Лучший каскад с тройным акселем: тройной аксель — ойлер — тройной сальхов Као Миуры
Это было идеально и очень сложно! Надбавка за элемент (GOE): 2,86. Общая оценка: 15,66.
Тройной аксель японки и другие лучшие прыжки на чемпионате четырёх континентов. Видео
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