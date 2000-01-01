Пиноккио с Филиппин и ещё одна Уэнсдей. Кто и как удивлял на гала-шоу ЧЧК?

Киган Мессинг

Снова джинсы и рубашка в красно-чёрную клетку, снова заводная музыка, и Киган в этом номере будто делится своим концентрированным счастьем со зрителями. Напрыгивает на борт, скользит в низком кораблике — ну и как же без сальто!