Наши юниорки — лучшие! Аж восемь фигуристок могут показать четверные на первенстве России

Виктория Морозова, 14 лет

В октябре 2022-го в соцсетях появилось видео, как Вика выполняет на тренировке четверной тулуп, а в декабре — четверной риттбергер. До включения прыжков в произвольную дело пока не дошло, но такие планы у неё с тренерами Ириной Смирновой и Ларисой Урусовой наверняка есть.