Наши юниорки — лучшие! Аж восемь фигуристок могут показать четверные на первенстве России

Фигуристки с квадами на первенстве России
Жаркая битва намечается у девушек за медали главного юниорского старта страны. Рассказываем, кто и какие четверные прыжки может показать в произвольной программе.
Вероника Жилина, 14 лет
Юная звёздочка «Ангелов Плющенко» регулярно исполняет на стартах четверной тулуп и четверной сальхов. Тулуп выучила в 11,5 года, когда тренировалась у Тутберидзе. Сальхов у Ники появился уже под руководством Евгения Викторовича.
Софья Титова, 14 лет
Ещё одна перспективная фигуристка Плющенко с 12 лет бесстрашно прыгает на турнирах четверной сальхов. А весной 2022-го Соня освоила четверной тулуп. Пока она делает его исключительно на тренировках, но, возможно, премьера не за горами.
Алина Горбачёва, 15 лет
Алина громко заявила о себе в прошлом сезоне, когда успешно приземлила четверной сальхов на турнире. Ранее она также изучала четверной тулуп. А вообще мечтает владеть всеми видами квадов, но вместе с тренером Софьей Федченко не форсирует события.
Надежда Понтелеенко, 13 лет
Питерская одиночница из группы Олега Татаурова продемонстрировала четверной тулуп на тренировке совсем недавно: в середине января этого года. Но, может быть, она хочет блеснуть им как раз в произвольной на первенстве России?
Дарья Садкова, 14 лет
Ученица Тутберидзе почти не выступала в прошлом сезоне из-за травмы, но уже на втором старте после возвращения пыталась исполнить четверной тулуп. Прыжок закончился падением, и с тех пор Даша пока с ним не рисковала.
Мария Гордеева, 13 лет
Маша имеет в своём арсенале четверной тулуп и четверной сальхов, которые на постоянной основе демонстрирует на соревнованиях. И это неудивительно, ведь её наставник — молодой и талантливый тренер Сергей Давыдов.
Любовь Рубцова, 13 (почти 14) лет
Переход из «Хрустального» в «Армию фигурного катания» обернулся для Любы освоением четверного риттбергера. Она дважды пробовала его на турнирах, но падала. В декабре на чемпионате Москвы пыталась выполнить четверной тулуп, а на тренировках также прыгает четверной лутц.
Виктория Морозова, 14 лет
В октябре 2022-го в соцсетях появилось видео, как Вика выполняет на тренировке четверной тулуп, а в декабре — четверной риттбергер. До включения прыжков в произвольную дело пока не дошло, но такие планы у неё с тренерами Ириной Смирновой и Ларисой Урусовой наверняка есть.
Наши юниорки — лучшие! Аж восемь фигуристок могут показать четверные на первенстве России
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