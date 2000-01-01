Тайна чемпионского имени. От Щербаковых и Медведевых в фигурном катании двоится в глазах

Известные однофамильцы в фигурном катании
Олимпийская чемпионка Пекина теперь выигрывает в танцах на льду? Или это всё же не она? А у дочери Тутберидзе есть клон в США!
Щербаковы
Золото Олимпиады в Пекине досталось ученице Этери Тутберидзе. Анна и помыслить не могла, что её имя станет счастливым ещё для одной фигуристки!
Анна, которая занимается у Екатерины Рублёвой и Ивана Шефера, тоже берёт награды наивысшей пробы. Спортсменка в паре с Егором Гончаровым выиграла первенство России в танцах на льду.
Синицины
Ещё одна медалистка зимней Олимпиады Виктория должна быть вполне счастлива. В её арсенале целых две награды — серебро в личном турнире и золото в командном.
Юная Ксения пока не может похвастаться такой результативностью, но у 18-летней одиночницы с очень похожей фамилией (Синицына пишется с «Ы») ещё будет время догнать коллегу из танцев на льду.
Тарасовы
Татьяну Анатольевну в мире фигурного катания знает любой. Легендарный тренер вырастила целое поколение олимпийских чемпионов и подарила массу впечатлений, ярко комментируя соревнования.
Казалось бы, и дочь в семье великолепных тренеров, коим был и Анатолий Тарасов, должна была блистать на катке, однако Евгения всего лишь их однофамилица. И всё же на льду она прекрасна.
Морозовы
Партнёра Евгении Владимира тоже пытались заподозрить в родственных связях с именитым тренером в фигурном катании, но и это — забавное совпадение.
На самом же деле у Николая Морозова — крутого наставника в танцах на льду — есть другой человек, продолжающий его дело, и это его дочь Аннабель.
Мишины
Говорить о другой паре «знаменитый тренер — талантливая дочь» начали с выходом на большую арену спортивного дуэта Тамары Москвиной. Именно она — наставница Анастасии.
Алексей Николаевич же не приходится родственником фигуристке. Он по-прежнему воспитывает одиночников и не берётся за пары или танцы на льду.
Медведевы
Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане и по сей день находится в центре событий. Евгения комментирует соревнования, выступает в ледовых шоу и просто радует глаз.
Забавно, что, помимо неё, у Этери Тутберидзе была ещё одна фигуристка-одиночница с такой же фамилией. Елизавета занималась в «Хрустальном», а теперь катается за «Мегаспорт» у Жанны Громовой.
Дэвисы
Дочь Этери Тутберидзе пока не выступает на российской арене, но перформансы Дианы и её партнёра Глеба Смолкина навсегда останутся в сердцах болельщиков.
А теперь посмотрите на однофамилицу Дианы — Мэрил — самую титулованную танцовщицу в истории США. Да её же партнёр — Чарли Уайт — копия Глеба! Что это, если не волшебство?
Леоновы
Красавицу Алёну мы помним благодаря её яркой победе на чемпионате мира среди юниоров и крутому прокату на взрослом мировом первенстве, который принёс ей серебро.
Елена тоже выигрывала юниорский чемпионат мира, но два раза и в паре с Геннадием Красицким. Кроме того, дважды она побеждала на мировом первенстве среди профессионалов с Андреем Хвалько.
Петровы
Мария в компании с Алексеем Тихоновым брали золото чемпионата мира, а также дважды выигрывали чемпионат Европы. У них была яркая и полная эффектных побед карьера.
На недостаток наград не может пожаловаться и Денис. Ученик Тамары Москвиной владеет серебром Олимпиады и европейского первенства — достичь этого ему помогла Елена Бечке.
Горшковы
Александр полюбился тысячам фанатов во время выступлений с Людмилой Пахомовой. Затем он долгое время был главой российской федерации фигурного катания. Увы, его не стало этой осенью.
Алексей родственником первому в истории олимпийскому чемпиону в танцах на льду не приходится, но его работа связана с фигурным катанием — он тренирует танцевальные дуэты.
Гордеевы
Екатерина и её партнёр Сергей Гриньков были практически непобедимы. В их коллекции два золота Олимпиады, четыре — чемпионатов мира и три — европейских первенств.
Ученице Сергея Давыдова Марии тоже есть чем удивить любителей фигурного катания. Спортсменка выиграла только бронзу первенства России, но зато показала два четверных — сальхов и тулуп.
Тайна чемпионского имени. От Щербаковых и Медведевых в фигурном катании двоится в глазах
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