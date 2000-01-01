«Главное — не так быстро потухнуть. Хочется сиять подольше». Непростой сезон Валиевой

Как изменилась Валиева в сезоне-2022/2023
Постолимпийский сезон выдался непростым для Камилы, но она успела восстановить четверные прыжки и теперь ждёт реванша в борьбе с Акатьевой.
Скандальный номер о событиях Олимпиады
Олимпийские игры в Пекине обернулись для Камилы Валиевой настоящим кошмаром. Допинговый скандал едва не сломал одну из самых талантливых фигуристок в истории российского спорта.
Тем не менее ученица Этери Тутберидзе нашла способ отрефлексировать болезненное событие в прошлом. Валиева не постеснялась рассказать о своих чувствах на многотысячную аудиторию.
Сделала она это, представив новую произвольную программу, которая была посвящена травле Камилы в Китае. Яркий символ — капюшон, которым спортсменка закрывалась от репортёров, стал громким заявлением.
Постановку группы «Хрустального» восприняли неоднозначно: в России большинство поддержали Валиеву, за рубежом же её раскритиковали за двуличие, однако Камила не отступила от своего плана, и ей стало лучше.
Какие изменения произошли в деле Валиевой
Тем временем дело фигуристки сдвинулось с мёртвой точки. Дисциплинарный комитет РУСАДА признал факт наличия допинга в организме спортсменки, но её вину не признал.
Естественно, это не понравилось иностранным чиновникам: в ВАДА и ISU затребовали дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Их запросы поступили в CAS, туда же обратилось и РУСАДА.
Организация не согласилась с решением дисциплинарного комитета и объявила Камилу виновной. Правда, наказание, которое ей сулят, — это простой выговор. Что же решит суд, покажет время.
Валиева восстановила четверные прыжки
Сама воспитанница «Хрустального» не должна отвлекаться на судебные разбирательства. От неё мало что зависит, поэтому она сконцентрировалась на спорте и вернула четверной тулуп и тройной аксель.
Валиева выиграла чемпионат России по прыжкам
С помощью серии успешных квадов она стала чемпионкой России по прыжкам, обыграв Софью Муравьёву, которая также продемонстрировала несколько великолепных трикселей.
В одном из раундов Камила столкнулась с Софьей Акатьевой, но благодаря более высоким компонентам прошла дальше. В следующий раз соперницы встретились на обычном национальном первенстве.
Там сильнее оказалась Акатьева, которая выдала два феноменальных проката. Счёт по победам сравнялся — 1:1. Теперь Валиева наверняка жаждет реванша, и он состоится в финале Гран-при.
Сенсационный номер-шоу и роковое признание
Камила справилась с колоссальным давлением и завоевала звание настоящей звезды. Яркий номер-шоу «Уэнсдэй» стал её визитной карточкой. Даже за рубежом не смогли скрыть восхищение нашей фигуристкой.
Валиева продолжает бороться и очень надеется, что сможет вновь взобраться на спортивный Олимп. «Главное — не так быстро потухнуть. Хочется сиять подольше», — призналась она.
«Главное — не так быстро потухнуть. Хочется сиять подольше». Непростой сезон Валиевой
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