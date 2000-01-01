Баллы Кондратюка далеки от высочайших. Узнали лучшие результаты сезона участников ФГП

Лучшие результаты сезона финалистов Гран-при России в мужском одиночном катании

Марк Кондратюк возвращается! Но, похоже, подиум в Санкт-Петербурге ему не светит даже с четверным лутцем. По лучшим результатам сезона Марк уступает аж шести фигуристам.