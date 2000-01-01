Баллы Кондратюка далеки от высочайших. Узнали лучшие результаты сезона участников ФГП

Лучшие результаты сезона финалистов Гран-при России в мужском одиночном катании
Марк Кондратюк возвращается! Но, похоже, подиум в Санкт-Петербурге ему не светит даже с четверным лутцем. По лучшим результатам сезона Марк уступает аж шести фигуристам.
Евгений Семененко
Общая сумма: 295,07 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 103,36 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Произвольная программа: 195,92 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 103,36 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Произвольная программа: 195,92 балла — чемпионат России.
Пётр Гуменник
Общая сумма: 295,07 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 104,47 — чемпионат России.
Произвольная программа: 190,6 — чемпионат России.
Короткая программа: 104,47 — чемпионат России.
Произвольная программа: 190,6 — чемпионат России.
Макар Игнатов
Общая сумма: 286,97 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Короткая программа: 105,08 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 182,17 балла — мемориал Панина-Коломенкина.
Короткая программа: 105,08 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 182,17 балла — мемориал Панина-Коломенкина.
Дмитрий Алиев
Общая сумма: 282,50 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Короткая программа: 103.38 балла — мемориал Панина-Коломенкина.
Произвольная программа: 192,99 балла — третий этап Гран-при России в Казани.
Короткая программа: 103.38 балла — мемориал Панина-Коломенкина.
Произвольная программа: 192,99 балла — третий этап Гран-при России в Казани.
Александр Самарин
Общая сумма: 282,40 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 96,57 балла — чемпионат России.
Произвольная программа: 185,83 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 96,57 балла — чемпионат России.
Произвольная программа: 185,83 балла — чемпионат России.
Андрей Мозалёв
Общая сумма: 282,14 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 104,36 балла — Кубок Первого канала.
Произвольная программа: 177,78 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 104,36 балла — Кубок Первого канала.
Произвольная программа: 177,78 балла — Кубок Первого канала.
Марк Кондратюк
Общая сумма: 279 баллов — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 104,51 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Произвольная программа: 174,49 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 104,51 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Произвольная программа: 174,49 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Матвей Ветлугин
Общая сумма: 276,55 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Короткая программа: 101,6 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 174,95 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Короткая программа: 101,6 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 174,95 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Артём Ковалёв
Общая сумма: 268,52 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 96,49 балла — чемпионат России.
Произвольная программа: 172,03 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 96,49 балла — чемпионат России.
Произвольная программа: 172,03 балла — чемпионат России.
Иван Попов
Общая сумма: 243,28 балла — третий этап Гран-при России в Казани.
Короткая программа: 85,9 балла — третий этап Гран-при России в Казани.
Произвольная программа: 162,37 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 85,9 балла — третий этап Гран-при России в Казани.
Произвольная программа: 162,37 балла — чемпионат России.
Алексей Ерохов
Общая сумма: 243,12 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Короткая программа: 93,61 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Произвольная программа: 149,51 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Короткая программа: 93,61 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Произвольная программа: 149,51 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Артур Даниелян
Общая сумма: 234,28 балла — пятый этап Гран-при России в Самаре.
Короткая программа: 81,5 балла — пятый этап Гран-при России в Самаре.
Произвольная программа: 157,17 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 81,5 балла — пятый этап Гран-при России в Самаре.
Произвольная программа: 157,17 балла — чемпионат России.
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Баллы Кондратюка далеки от высочайших. Узнали лучшие результаты сезона участников ФГП
Читайте также
Как изменилась Валиева в сезоне-2022/2023
Лучшие результаты сезона финалисток Гран-при
Куда пропала соперница Загитовой и Медведевой с ОИ
Загитова, Медведева и Тутберидзе — об ОИ-2018
Известные однофамильцы в фигурном катании
Как Плющенко разносит российское судейство
Как ученик Тутберидзе стал лучшим юниором России
Юниорки с четверными на первенстве России
Падения на чемпионате четырёх континентов. Видео
Самые крутые гала-номера ЧЧК
Лучшие прыжки на чемпионате четырёх континентов
Самые красивые платья фигуристок на ЧЧК
Фигуристка из Индии покорила зрителей на ЧЧК!
Самые красивые фигуристки ЧЧК
Русские на чемпионате четырёх континентов
Все партнёрши Костомарова в «Ледниковом периоде»