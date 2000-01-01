«Сын маминой подруги». Стремительный прогресс Гуменника поразил мир фигурного катания

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Как изменился Гуменник в сезоне-2022/2023
Как изменился Гуменник в сезоне-2022/2023
Петя наконец собрал старшие квады — сложность его контента зашкаливает! Неудивительно, что у вице-чемпиона России «золотые» баллы.
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Поехать на свою первую Олимпиаду Пётр Гуменник не смог из-за проблем со стабильностью. Молодой и талантливый фигурист замахивался на очень сложный прыжковый набор, но не выезжал его.
Поехать на свою первую Олимпиаду Пётр Гуменник не смог из-за проблем со стабильностью. Молодой и талантливый фигурист замахивался на очень сложный прыжковый набор, но не выезжал его.
Неуёмная активность ученика Вероники Дайнеко сыграла с ним плохую шутку. Поэтому в новом сезоне спортсмен решил изменить тактику и сосредоточился на конкретных элементах, лишь немного потеряв в базе.
Неуёмная активность ученика Вероники Дайнеко сыграла с ним плохую шутку. Поэтому в новом сезоне спортсмен решил изменить тактику и сосредоточился на конкретных элементах, лишь немного потеряв в базе.
Вообще, в арсенале Гуменника уже есть все пять четверных прыжков, но на соревнованиях он исполняет только риттбергер и сальхов, за редким исключением — лутц и тулуп. Флип пока отрабатывается на тренировках.
Вообще, в арсенале Гуменника уже есть все пять четверных прыжков, но на соревнованиях он исполняет только риттбергер и сальхов, за редким исключением — лутц и тулуп. Флип пока отрабатывается на тренировках.
Даже с учётом этого Петя остаётся одним из сильнейших одиночников в России, что и доказало его выступление на национальном первенстве. После короткой программы фигурист был первым и должен был забрать золото после произвольной.
Даже с учётом этого Петя остаётся одним из сильнейших одиночников в России, что и доказало его выступление на национальном первенстве. После короткой программы фигурист был первым и должен был забрать золото после произвольной.
Увы, спортсмен немного не справился с давлением и допустил несколько ошибок. И всё равно набрал 295,07 балла — столько же, сколько у Евгения Семененко, выигравшего турнир!
Увы, спортсмен немного не справился с давлением и допустил несколько ошибок. И всё равно набрал 295,07 балла — столько же, сколько у Евгения Семененко, выигравшего турнир!
В тот день в мире российского фигурного катания настал очередной «бум». Чемпион и серебряный призёр набрали одинаковое количество баллов, но золотая медаль была одна…
В тот день в мире российского фигурного катания настал очередной «бум». Чемпион и серебряный призёр набрали одинаковое количество баллов, но золотая медаль была одна…
По правилам, она досталась ученику Алексея Мишина. Вице-чемпион России ничего против этого не имел — признал, что виноват сам и в будущем будет стараться больше.
По правилам, она досталась ученику Алексея Мишина. Вице-чемпион России ничего против этого не имел — признал, что виноват сам и в будущем будет стараться больше.
Сейчас у Гуменника есть отличная возможность взять реванш в финале Гран-при и наконец завоевать награду высшего достоинства. Два серебра с чемпионатов России (один — по прыжкам) у него уже есть.
Сейчас у Гуменника есть отличная возможность взять реванш в финале Гран-при и наконец завоевать награду высшего достоинства. Два серебра с чемпионатов России (один — по прыжкам) у него уже есть.
Петя не собирается останавливаться на достигнутом — это очевидно. Фигурист развивается на льду и за его пределами: учится в техническом университете, что помогает ему при расчёте тех.базы программы, и играет на фортепиано.
Петя не собирается останавливаться на достигнутом — это очевидно. Фигурист развивается на льду и за его пределами: учится в техническом университете, что помогает ему при расчёте тех.базы программы, и играет на фортепиано.
Недавно спортсмен принял участие в концерте в Санкт-Петербургской филармонии. Он исполнил «Малагенью» в дуэте с Дарьей Шелаевой. Для лучшего понимания хореографии такие перформансы лишь в плюс. Идеальный ход, а Гуменник и правда «сын маминой подруги». Осталось «выстрелить» на крупном турнире.
Недавно спортсмен принял участие в концерте в Санкт-Петербургской филармонии. Он исполнил «Малагенью» в дуэте с Дарьей Шелаевой. Для лучшего понимания хореографии такие перформансы лишь в плюс. Идеальный ход, а Гуменник и правда «сын маминой подруги». Осталось «выстрелить» на крупном турнире.
<i>Смотри финал Гран-при России по фиг</i>у<i>рному катанию <a href="https://okko.sport/sport_collection/498327088?utm_source=championat&utm_medium=integration&utm_campaign=okko_media_figure_skating_mar23&utm_content=article_all" rel="nofollow" target="_blank">в Okko</a>! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду. </i>
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду. 
«Сын маминой подруги». Стремительный прогресс Гуменника поразил мир фигурного катания
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