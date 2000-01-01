Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Медведева пела в костюме шаурмы – и это не шутка
Медведева пела в костюме шаурмы – и это не шутка
Собрали главное об участии Жени в шоу «Маска».
AMP-версия
Что такое шоу «Маска»?
Что такое шоу «Маска»?
Известные личности (не только музыканты, но и актёры, спортсмены, продюсеры и т. д.) исполняют песни, скрывшись за необычными костюмами. Задача жюри – догадаться, кто же скрывается за маской.
Какие песни исполняла Женя?
Какие песни исполняла Женя?
В первом выпуске Медведева спела «Маршрутку» из репертуара группы IOWA, во втором – песню Глюкозы «Невеста», а в третьем – композицию «Самая лучшая» от Анжелики Варум и группы «Сливки».
Необычный костюм
Необычный костюм
Костюм шаурмы Жене пришёлся по вкусу. «Признаюсь, что шаурма — это стопроцентное попадание. Она отражает меня. Имея такую милую улыбку, как у моей маски, по-другому себя невозможно преподносить», — рассказывала Женя.
Медведеву путали с Навкой…
Медведеву путали с Навкой…
По ходу проекта жюри догадывалось, что за маской шаурмы скрывается какая-то спортсменка, возможно, фигуристка. Однако вариант с Медведевой был не единственным: Филипп Киркоров предполагал, что петь может Татьяна Навка.
…и с Загитовой
…и с Загитовой
Было и предположение, что внутри костюма скрывается Алина Загитова: подсказки подходили и к ней, а совсем недавно Алина запела на публике и без маски – на шоу «Влюблённые в фигурное катание» в дуэте с Zivert.
Почему Медведеву не узнали?
Почему Медведеву не узнали?
«Насколько сильно перевоплощалась? Я была максимально естественна, потому что не ставила цель скрываться, маскироваться. Возможно, интонационно меняла голос на более низкий», – отмечала Женя после проекта.
«Шаурма – стопроцентное попадание». Как Медведеву перепутали с Загитовой из-за пения?
Читайте также
Бесстрашная Туктамышева рвётся к медали ФГП
Бесстрашная Туктамышева рвётся к медали ФГП
Почему фигурист Гуменник — «сын маминой подруги»?
Почему фигурист Гуменник — «сын маминой подруги»?
Лучшие баллы одиночников перед финалом Гран-при
Лучшие баллы одиночников перед финалом Гран-при
Как изменилась Валиева в сезоне-2022/2023
Как изменилась Валиева в сезоне-2022/2023
Лучшие результаты сезона финалисток Гран-при
Лучшие результаты сезона финалисток Гран-при
Куда пропала соперница Загитовой и Медведевой с ОИ
Куда пропала соперница Загитовой и Медведевой с ОИ
Загитова, Медведева и Тутберидзе — об ОИ-2018
Загитова, Медведева и Тутберидзе — об ОИ-2018
Известные однофамильцы в фигурном катании
Известные однофамильцы в фигурном катании
Как Плющенко разносит российское судейство
Как Плющенко разносит российское судейство
Как ученик Тутберидзе стал лучшим юниором России
Как ученик Тутберидзе стал лучшим юниором России
Юниорки с четверными на первенстве России
Юниорки с четверными на первенстве России
Падения на чемпионате четырёх континентов. Видео
Падения на чемпионате четырёх континентов. Видео
Самые крутые гала-номера ЧЧК
Самые крутые гала-номера ЧЧК
Лучшие прыжки на чемпионате четырёх континентов
Лучшие прыжки на чемпионате четырёх континентов
Самые красивые платья фигуристок на ЧЧК
Самые красивые платья фигуристок на ЧЧК
Фигуристка из Индии покорила зрителей на ЧЧК!
Фигуристка из Индии покорила зрителей на ЧЧК!
© championat.com 2000–2023