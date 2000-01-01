Медведева пела в костюме шаурмы – и это не шутка
Собрали главное об участии Жени в шоу «Маска».
Что такое шоу «Маска»?
Известные личности (не только музыканты, но и актёры, спортсмены, продюсеры и т. д.) исполняют песни, скрывшись за необычными костюмами. Задача жюри – догадаться, кто же скрывается за маской.
Какие песни исполняла Женя?
В первом выпуске Медведева спела «Маршрутку» из репертуара группы IOWA, во втором – песню Глюкозы «Невеста», а в третьем – композицию «Самая лучшая» от Анжелики Варум и группы «Сливки».
Необычный костюм
Костюм шаурмы Жене пришёлся по вкусу. «Признаюсь, что шаурма — это стопроцентное попадание. Она отражает меня. Имея такую милую улыбку, как у моей маски, по-другому себя невозможно преподносить», — рассказывала Женя.
Медведеву путали с Навкой…
По ходу проекта жюри догадывалось, что за маской шаурмы скрывается какая-то спортсменка, возможно, фигуристка. Однако вариант с Медведевой был не единственным: Филипп Киркоров предполагал, что петь может Татьяна Навка.
…и с Загитовой
Было и предположение, что внутри костюма скрывается Алина Загитова: подсказки подходили и к ней, а совсем недавно Алина запела на публике и без маски – на шоу «Влюблённые в фигурное катание» в дуэте с Zivert.
Почему Медведеву не узнали?
«Насколько сильно перевоплощалась? Я была максимально естественна, потому что не ставила цель скрываться, маскироваться. Возможно, интонационно меняла голос на более низкий», – отмечала Женя после проекта.
«Шаурма – стопроцентное попадание». Как Медведеву перепутали с Загитовой из-за пения?
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