«Лара Крофт», «Уэнсдей» и даже оборотень! Самые яркие номера российских фигуристов

«Ты меня никогда не забудешь» Мозалёва

Смотреть на катание Андрея приятно в любой программе. Но когда она при этом заставляет щемить что-то внутри — приятно вдвойне. Именно так происходит, когда фигурист вычерчивает причудливые фигуры коньком под нежную композицию «Ты меня никогда не забудешь». Забыть выступление Андрея — точно нельзя.