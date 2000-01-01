«Лара Крофт», «Уэнсдей» и даже оборотень! Самые яркие номера российских фигуристов

Лучшие показательные номера наших фигуристов
Эти шоу-программы хочется пересматривать снова и снова!
Смирительная рубашка Медведевой
Женя произвела фурор, когда вышла на лёд в необычном белом платье, напоминающем смирительную рубашку, а ноги обмотала бинтами. Сумасшедший по красоте и энергетике номер она катала под хит Билли Айлиш Idontwannabeyouanymore.
«Ave Maria» Щербаковой
Словно ангел с небес парит надо льдом, когда Аня взмахивает невероятными крыльями и зажигает на них огоньки. Великолепная растяжка и грация девушки ещё больше усиливают впечатление, что прямо сейчас ты видишь чудо.
«Баба Яга» Коляды
Никогда ещё Баба Яга не была такой обаятельной, какой её сделал Миша в показательной программе! Фигурист уверенно оседлал метлу и не побоялся прыгать, несмотря на нехилый горб на спине. Как же хочется, чтобы он чаще радовал такими весёлыми номерами.
«Звезда родилась» Туктамышевой
Кому, как не Императрице, выступать под саундтрек к фильму «Звезда родилась»? В зелёном блестящем платье Лиза покорила публику красотой и накалом эмоций. Особенно чувственным получился финал программы: фигуристка легла на лёд и закрыла глаза.
«Не брошу на полпути» Трусовой
Когда Саша каталась весной под хит Ёлки «Не брошу на полпути», хотелось плакать навзрыд. Настолько этот номер оказался жизненным, а каждое слово песни словно изначально было обращено к Русской ракете. Саша летала в этой постановке и раскрылась с совершенно иной стороны.
«Позови меня с собой» Кондратюка
Эту трогательную программу Марк посвятил любимой девушке — Александре Трусовой. Костюм выбрал самый простой, но очень говорящий: на чёрной футболке красовалось сердце. На шоу «Влюблённые в фигурное катание» он так сильно предался чувствам, что порезался во время проката.
«Уэнсдей» Валиевой
Камила в образе героини нашумевшего сериала «Уэнсдей» — это шикарно! Замысловатое чёрное платье, две косички и дерзкие танцы — такой Камилу едва ли кто-то мог представить.
«Лара Крофт» Загитовой
Суперномер суперфигуристки — вот как можно охарактеризовать перевоплощение Алины в расхитительницу гробниц из фильма. Бесконечный заряд энергии, огромная скорость на элементах и сногсшибательный взгляд в конце проката, который прожигает болельщикам сердца.
«Сансара» Тарасовой/Морозова
Ещё один номер, от которого наворачиваются слёзы. Под философскую песню Басты «Сансара» Женя и Вова воплощают нечто неописуемо прекрасное. А зрители это ощущение усиливают на максимум, зажигая для пары фонарики на телефонах и освещая ими тёмный зал.
«Ты меня никогда не забудешь» Мозалёва
Смотреть на катание Андрея приятно в любой программе. Но когда она при этом заставляет щемить что-то внутри — приятно вдвойне. Именно так происходит, когда фигурист вычерчивает причудливые фигуры коньком под нежную композицию «Ты меня никогда не забудешь». Забыть выступление Андрея — точно нельзя.
«Малагенья» Косторной
До чего же хороша Алёна в страстном фламенко! Программа должна была стать соревновательной в этом сезоне, но судьба вынудила девушку показать её в шоу Плющенко. Тем, кто видел «Малагенью» Алёны вживую, очень повезло: эмоции и талант спортсменки в ней просто зашкаливают.
«День святого Валентина» Синициной/Кацалапова
Изумительную лавстори Вика и Никита подарили зрителям на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Никогда раньше они не обнажали свои чувства друг к другу на публике. Горячий поцелуй в финале и дождь из лепестков алых роз — красиво до невозможности!
«Frost» Семененко
Между K-pop и Женей пора ставить знак равенства. Он не только побеждает под корейскую музыку, но и устраивает захватывающий перформанс в показательном номере под песню Frost. Достигает этого не только оригинальной хореографией, но и смелым гримом: под стать причудливому серебряному костюму.
«Рок» Мишиной/Галлямова
Зажигательная программа с запредельным уровнем драйва! Настя из скромной студентки вмиг превращается в крутую оторву, когда встречает хулигана-рокера Сашу. А ещё сбрасывает лишнюю одежду: зачем огромный джемпер, когда рядом такой красавчик?
«Оборотень» Алиева
Оборотней можно увидеть не только в фильмах, но и на ледовых шоу. Дима — самый известный. В показательном номере он раздирает на себе джинсовку и являет на свет мохнатые торс и спину. Так и катается под луной, срывая аплодисменты зрителей.
«Мэрилин Монро» Бойковой/Козловского
Игривая и весёлая постановка Саши и Димы позволила проявить им свой актёрский талант и от души повеселиться. Кто мог ожидать, что нежная Мэрилин начнёт вдруг зажигать под современную музыку? От этих ребят можно ожидать любых сюрпризов!
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«Лара Крофт», «Уэнсдей» и даже оборотень! Самые яркие номера российских фигуристов
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