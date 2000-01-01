«Лара Крофт», «Уэнсдей» и даже оборотень! Самые яркие номера российских фигуристов

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Лучшие показательные номера наших фигуристов
Лучшие показательные номера наших фигуристов
Эти шоу-программы хочется пересматривать снова и снова!
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Смирительная рубашка Медведевой
Смирительная рубашка Медведевой
Женя произвела фурор, когда вышла на лёд в необычном белом платье, напоминающем смирительную рубашку, а ноги обмотала бинтами. Сумасшедший по красоте и энергетике номер она катала под хит Билли Айлиш Idontwannabeyouanymore.
«Ave Maria» Щербаковой
«Ave Maria» Щербаковой
Словно ангел с небес парит надо льдом, когда Аня взмахивает невероятными крыльями и зажигает на них огоньки. Великолепная растяжка и грация девушки ещё больше усиливают впечатление, что прямо сейчас ты видишь чудо.
«Баба Яга» Коляды
«Баба Яга» Коляды
Никогда ещё Баба Яга не была такой обаятельной, какой её сделал Миша в показательной программе! Фигурист уверенно оседлал метлу и не побоялся прыгать, несмотря на нехилый горб на спине. Как же хочется, чтобы он чаще радовал такими весёлыми номерами.
«Звезда родилась» Туктамышевой
«Звезда родилась» Туктамышевой
Кому, как не Императрице, выступать под саундтрек к фильму «Звезда родилась»? В зелёном блестящем платье Лиза покорила публику красотой и накалом эмоций. Особенно чувственным получился финал программы: фигуристка легла на лёд и закрыла глаза.
«Не брошу на полпути» Трусовой
«Не брошу на полпути» Трусовой
Когда Саша каталась весной под хит Ёлки «Не брошу на полпути», хотелось плакать навзрыд. Настолько этот номер оказался жизненным, а каждое слово песни словно изначально было обращено к Русской ракете. Саша летала в этой постановке и раскрылась с совершенно иной стороны.
«Позови меня с собой» Кондратюка
«Позови меня с собой» Кондратюка
Эту трогательную программу Марк посвятил любимой девушке — Александре Трусовой. Костюм выбрал самый простой, но очень говорящий: на чёрной футболке красовалось сердце. На шоу «Влюблённые в фигурное катание» он так сильно предался чувствам, что порезался во время проката.
«Уэнсдей» Валиевой
«Уэнсдей» Валиевой
Камила в образе героини нашумевшего сериала «Уэнсдей» — это шикарно! Замысловатое чёрное платье, две косички и дерзкие танцы — такой Камилу едва ли кто-то мог представить.
«Лара Крофт» Загитовой
«Лара Крофт» Загитовой
Суперномер суперфигуристки — вот как можно охарактеризовать перевоплощение Алины в расхитительницу гробниц из фильма. Бесконечный заряд энергии, огромная скорость на элементах и сногсшибательный взгляд в конце проката, который прожигает болельщикам сердца.
«Сансара» Тарасовой/Морозова
«Сансара» Тарасовой/Морозова
Ещё один номер, от которого наворачиваются слёзы. Под философскую песню Басты «Сансара» Женя и Вова воплощают нечто неописуемо прекрасное. А зрители это ощущение усиливают на максимум, зажигая для пары фонарики на телефонах и освещая ими тёмный зал.
«Ты меня никогда не забудешь» Мозалёва
«Ты меня никогда не забудешь» Мозалёва
Смотреть на катание Андрея приятно в любой программе. Но когда она при этом заставляет щемить что-то внутри — приятно вдвойне. Именно так происходит, когда фигурист вычерчивает причудливые фигуры коньком под нежную композицию «Ты меня никогда не забудешь». Забыть выступление Андрея — точно нельзя.
«Малагенья» Косторной
«Малагенья» Косторной
До чего же хороша Алёна в страстном фламенко! Программа должна была стать соревновательной в этом сезоне, но судьба вынудила девушку показать её в шоу Плющенко. Тем, кто видел «Малагенью» Алёны вживую, очень повезло: эмоции и талант спортсменки в ней просто зашкаливают.
«День святого Валентина» Синициной/Кацалапова
«День святого Валентина» Синициной/Кацалапова
Изумительную лавстори Вика и Никита подарили зрителям на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Никогда раньше они не обнажали свои чувства друг к другу на публике. Горячий поцелуй в финале и дождь из лепестков алых роз — красиво до невозможности!
«Frost» Семененко
«Frost» Семененко
Между K-pop и Женей пора ставить знак равенства. Он не только побеждает под корейскую музыку, но и устраивает захватывающий перформанс в показательном номере под песню Frost. Достигает этого не только оригинальной хореографией, но и смелым гримом: под стать причудливому серебряному костюму.
«Рок» Мишиной/Галлямова
«Рок» Мишиной/Галлямова
Зажигательная программа с запредельным уровнем драйва! Настя из скромной студентки вмиг превращается в крутую оторву, когда встречает хулигана-рокера Сашу. А ещё сбрасывает лишнюю одежду: зачем огромный джемпер, когда рядом такой красавчик?
«Оборотень» Алиева
«Оборотень» Алиева
Оборотней можно увидеть не только в фильмах, но и на ледовых шоу. Дима — самый известный. В показательном номере он раздирает на себе джинсовку и являет на свет мохнатые торс и спину. Так и катается под луной, срывая аплодисменты зрителей.
«Мэрилин Монро» Бойковой/Козловского
«Мэрилин Монро» Бойковой/Козловского
Игривая и весёлая постановка Саши и Димы позволила проявить им свой актёрский талант и от души повеселиться. Кто мог ожидать, что нежная Мэрилин начнёт вдруг зажигать под современную музыку? От этих ребят можно ожидать любых сюрпризов!
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Турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» уже скоро! Подключайся к трансляции в Okko
«Лара Крофт», «Уэнсдей» и даже оборотень! Самые яркие номера российских фигуристов
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