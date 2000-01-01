«Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал». 25 огненных цитат Алексея Ягудина

Матч-центр Новости Видео Билеты
25 огненных цитат Алексея Ягудина
25 огненных цитат Алексея Ягудина
18 марта олимпийский чемпион празднует день рождения. Однако Алексей известен не только как прекрасный спортсмен, но ещё и как ведущий и актёр. Возможно, именно поэтому его высказывания часто невозможно забыть.
AMP-версия
О находчивости
О находчивости
«Взял разогревающую мазь и намазал её себе, простите, на пятую точку. Ребят, жгло так, что в этом огне я забыл, что у меня с ногой какие-то проблемы! Правда, потом полночи я просидел филейной частью в мини-баре, потому что там была хоть какая-то прохлада. Сейчас, конечно, смешно, а тогда было не очень. Но турнир я выиграл».
О любви
О любви
«Я вообще не верю в любовь. Я верю в состояние, которое ты нарабатываешь с годами. То есть все эти муси-пусечки, «Зайка, я тебя люблю!» – это не особо про меня. Для меня важнее ощущать после рабочего дня кайф, когда я сажусь в машину и еду домой, к семье. Для меня это намного более значимо, чем лишний раз сказать о том, что люблю».
О фотосессии жены в Playboy
О фотосессии жены в Playboy
«Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться. Просто ошуительная фотосессия», — ответил Ягудин на вопрос подписчика в соцсетях.
О СМИ
О СМИ
«Сейчас настолько всё быстро выкладывается, настолько быстро идут процессы, звонки, съёмки. Извиняюсь, не успел пукнуть на улице – уже записали, выложили и сказали опять: «Ягудин – какашка». К примеру. Поэтому раньше, когда мы с Женей Плющенко соревновались в 2002 году, было всё поспокойнее», — рассуждал Ягудин в интервью «Вокруг ТВ».
О лени
О лени
«Помните персонажа Светлакова из ТВ-шоу? Человек, который завалился на диван, смотрит телек и чешет при этом себе пузо. Даже в таком положении можно мечтать. Но пока задницу не поднимешь с дивана и не займёшься делом, ничего не будет. Ты навсегда так и останешься персонажем, разговаривающим с телевизором. Лайфхак прост: вставать и работать».
О радости падению Плющенко на ОИ-2002
О радости падению Плющенко на ОИ-2002
«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера».
О Тарасовой
О Тарасовой
«Неповторимая Татьяна Анатольевна Тарасова. С юбилеем. Номер один. Всегда с Вами и всегда за Вас. Ваш сын, Лёха Ягудин», — так Ягудин поздравлял Тарасову с юбилеем в соцсетях.
О поражении Медведевой на ОИ-2018
О поражении Медведевой на ОИ-2018
«Для Жени серебро Олимпиады — трагедия. Я это очень хорошо понимаю. Я, например, тоже становился вторым на чемпионате мира, вторым на чемпионате Европы. Казалось бы, это ведь очень круто, но я не мог даже на награждение выйти. Мне Тарасова тогда наваляла, сказала: «Пойдём!» Я не мог понять, как так проиграть?» — делился Ягудин с «Фонтанкой».
О японских фигуристах
О японских фигуристах
«Они пониже ростом, более мягкие и прыгучие. С кривыми ножками, как я. С такой комплекцией удобнее кататься. Все они трудоголики, их не нужно подгонять. А нашим требуется палка. Только у нас можно услышать от фигуриста, который провалил короткую программу: «Что-то жарко во дворце, я сильно вспотел». Вместо того чтобы сказать: «Я обос…ся».
О жене Тотьмяниной
О жене Тотьмяниной
«Таня для меня — как единственный в своём роде ценный экземпляр, другого такого в этой жизни не существует. Она для меня Красная книга. Да, я много чего делаю в жизни сам, но без Тани я был бы сейчас бомжом где-нибудь», — признался Ягудин в эфире «Русского радио».
О Трусовой на ЧЕ-2022
О Трусовой на ЧЕ-2022
«Эмоциональный выдался прокат у Трусовой. Ну вот не снижает планку для себя никогда. Упала — не упала, в каких кондициях находится, чуть лучше или чуть хуже. Она просто как танк — идёт вперёд, несмотря ни на что. Мужчины не то что не решаются делать такую программу, они просто не умеют. Только единицы могут», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
О комментариях
О комментариях
«Сейчас заходишь на любой спортивный сайт, открываешь комментарии, а там всё для всех плохо, положительного очень мало. Как можно относиться к таким людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные люди, у них не всё в порядке с головой. Поэтому я считаю, что обращать внимание на таких даже не стоит».
О Валиевой на ЧР-2022
О Валиевой на ЧР-2022
«Я поймал себя на мысли, что сам лично купил бы билет, чтобы вживую посмотреть на то, как выступает Камила Валиева. Утончённо, всё чётко. Как любит говорить Татьяна Анатольевна Тарасова – она каталась шёпотом. Здесь стояла такая тишина на льду, что можно было слышать, как она разрезает лёд своими лезвиями», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
О провале российских футболистов на Евро-2016
О провале российских футболистов на Евро-2016
«Считаю, что нужно ввести лимит на лоботрясов в российском футболе. Вернее, о чём я? Российский футбол? Его не существует уже давно, кроме как в России. Лучше бы их всех дисквалифицировали вместо лёгкой атлетики в Рио-2016! И, что показательно, в отличие от Акинфеева, даже не смогли поблагодарить людей, которые приехали за это дерево поболеть».
О Чене на ОИ в Пекине
О Чене на ОИ в Пекине
«Мы восторгались Ханю, мы помним космос от Чена на прошлом чемпионате мира. Сегодня не было лёгкой прогулки ни у одного из топовой тройки: Кагияма, Чен, Уно. Каждый вгрызался в лёд. Чен не дрогнул, всё выдержал. Мы все на Земле, ближайший космос — это Уно и Кагияма, а экспедиция на Марс — это Нэйтан. Чен просто наикрутейший чувак».
О допинге
О допинге
«Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал. Ну или какие-то жёсткие меры, пожизненное отстранение или огромные суммы. Тогда, наверное, такого не было бы», – рассказывал Ягудин в интервью Марии Командной в 2020 году.
О Коляде на ЧР-2022
О Коляде на ЧР-2022
«Интересно, в чём кроется секрет неумения чисто кататься. Он говорил, что знает, в чём ошибка, но никому не скажет, всё исправит. Исправлений никаких нет. При том, что человек владеет всеми элементами. Даже у меня нервы сдали уже. Нет расстройства, уже привыкли, что у Миши нет чистых прокатов. Жаль, что так происходит. Думаю, всё идёт от головы».
О возвращении Косторной к Тутберидзе от Плющенко
О возвращении Косторной к Тутберидзе от Плющенко
«Реальная «Санта-Барбара», федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут он говорит: «У меня никаких претензий финансовых». Но тут жена, а там есть финансовые претензии. Это какая-то фигурнокатательная «Санта-Барбара», – удивлялся Ягудин в интервью «РИА Новости».
О Бузовой
О Бузовой
«Отталкиваясь от того, как она работала и вела себя во время «Ледникового периода», хочу сказать: она крутая личность. Можно сидеть на диване и писать негативные комментарии, а можно поднять ленивую задницу и пойти что-нибудь сделать. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького и заслужила это», — заявил Ягудин в эфире «Русского Радио».
О пятерном прыжке Трусовой
О пятерном прыжке Трусовой
«А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, тогда всё нормально. Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему всё привело (речь о попытке Ханю исполнить четверной аксель)! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион».
О карантине во время пандемии коронавируса
О карантине во время пандемии коронавируса
«XXI век на дворе! Скоро будем в туалет по пропускам ходить. Дожили… Но сегодня у нас с Таней праздник», — сетовал Ягудин в соцсетях.
О травмах
О травмах
«Редкость, когда кто-то заканчивает профессиональную карьеру и с достаточно хорошими результатами, и практически без травм. Это у нас за счастье, это единицы. У нас есть такая поговорка: если ты проснулся и тебя ничего не беспокоит, значит, ты труп. Травмы, травмы, потому что, когда ты выходишь на лидирующие позиции, там уже от мелочей зависит».
О Туктамышевой на ЧМ-2021
О Туктамышевой на ЧМ-2021
«Я уеду с этого чемпионата мира с инфарктом! Заставила нас Императрица поволноваться. Тройной аксель — двойной тулуп в самом начале получился с небольшим поворотиком. Потом всё-таки собралась. Мы с тревогой сжимали кулаки. Но последовал абсолютно идеальный тройной аксель, как и в короткой программе», – отметил Ягудин в эфире Первого канала.
О турнире шоу-программ
О турнире шоу-программ
«Я люблю ходить в розовых очках, но надо отталкиваться от реальности: я старый больной человек. Есть масса красивых, молодых, озорных, артистически одарённых фигуристов, которым будет за счастье там выступить».
И ещё о турнире шоу-программ…
И ещё о турнире шоу-программ…
«Мы чуть не развелись с женой! Я говорю: «Таня, а чё вы ставите?» Она: «Я не скажу». Я говорю: «В смысле? Мы — семья. Мы уже миллиард лет вместе», — поделился Ягудин в сюжете Первого канала.
Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» <a href="https://okko.sport/tournament/507545962?utm_source=championat&utm_medium=integration&utm_campaign=okko_media_figure_skating_mar23&utm_content=article_all" rel="nofollow" target="_blank">в <b>Okko</b></a> прямо сейчас!
Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
«Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал». 25 огненных цитат Алексея Ягудина
Читайте также
История противостояния Загитовой и Медведевой
История противостояния Загитовой и Медведевой
Лучшие показательные номера наших фигуристов
Лучшие показательные номера наших фигуристов
Эксперименты для звёзд турнира шоу-программ
Эксперименты для звёзд турнира шоу-программ
Крутые фигуристы, которых не будет на шоу-турнире
Крутые фигуристы, которых не будет на шоу-турнире
Кто бы мог судить турнир по шоу-программам?
Кто бы мог судить турнир по шоу-программам?
Фигуристы, которые были героями музыкальных клипов
Фигуристы, которые были героями музыкальных клипов
Этих фигуристов мы точно увидим в следующем сезоне
Этих фигуристов мы точно увидим в следующем сезоне
Медведева показала татуировку на груди
Медведева показала татуировку на груди
Идеи YouTube-шоу для Татьяны Анатольевны Тарасовой
Идеи YouTube-шоу для Татьяны Анатольевны Тарасовой
«Зато 3D-эффект». Лучшие цитаты финала Гран-при
«Зато 3D-эффект». Лучшие цитаты финала Гран-при
Как Медведеву путали с Загитовой в шоу «Маска»?
Как Медведеву путали с Загитовой в шоу «Маска»?
Бесстрашная Туктамышева рвётся к медали ФГП
Бесстрашная Туктамышева рвётся к медали ФГП
Почему фигурист Гуменник — «сын маминой подруги»?
Почему фигурист Гуменник — «сын маминой подруги»?
Лучшие баллы одиночников перед финалом Гран-при
Лучшие баллы одиночников перед финалом Гран-при
Как изменилась Валиева в сезоне-2022/2023
Как изменилась Валиева в сезоне-2022/2023
Лучшие результаты сезона финалисток Гран-при
Лучшие результаты сезона финалисток Гран-при
© championat.com 2000–2023