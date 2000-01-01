«Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал». 25 огненных цитат Алексея Ягудина

О любви

«Я вообще не верю в любовь. Я верю в состояние, которое ты нарабатываешь с годами. То есть все эти муси-пусечки, «Зайка, я тебя люблю!» – это не особо про меня. Для меня важнее ощущать после рабочего дня кайф, когда я сажусь в машину и еду домой, к семье. Для меня это намного более значимо, чем лишний раз сказать о том, что люблю».