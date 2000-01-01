«Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал». 25 огненных цитат Алексея Ягудина

25 огненных цитат Алексея Ягудина
18 марта олимпийский чемпион празднует день рождения. Однако Алексей известен не только как прекрасный спортсмен, но ещё и как ведущий и актёр. Возможно, именно поэтому его высказывания часто невозможно забыть.
О находчивости
«Взял разогревающую мазь и намазал её себе, простите, на пятую точку. Ребят, жгло так, что в этом огне я забыл, что у меня с ногой какие-то проблемы! Правда, потом полночи я просидел филейной частью в мини-баре, потому что там была хоть какая-то прохлада. Сейчас, конечно, смешно, а тогда было не очень. Но турнир я выиграл».
О любви
«Я вообще не верю в любовь. Я верю в состояние, которое ты нарабатываешь с годами. То есть все эти муси-пусечки, «Зайка, я тебя люблю!» – это не особо про меня. Для меня важнее ощущать после рабочего дня кайф, когда я сажусь в машину и еду домой, к семье. Для меня это намного более значимо, чем лишний раз сказать о том, что люблю».
О фотосессии жены в Playboy
«Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться. Просто ошуительная фотосессия», — ответил Ягудин на вопрос подписчика в соцсетях.
О СМИ
«Сейчас настолько всё быстро выкладывается, настолько быстро идут процессы, звонки, съёмки. Извиняюсь, не успел пукнуть на улице – уже записали, выложили и сказали опять: «Ягудин – какашка». К примеру. Поэтому раньше, когда мы с Женей Плющенко соревновались в 2002 году, было всё поспокойнее», — рассуждал Ягудин в интервью «Вокруг ТВ».
О лени
«Помните персонажа Светлакова из ТВ-шоу? Человек, который завалился на диван, смотрит телек и чешет при этом себе пузо. Даже в таком положении можно мечтать. Но пока задницу не поднимешь с дивана и не займёшься делом, ничего не будет. Ты навсегда так и останешься персонажем, разговаривающим с телевизором. Лайфхак прост: вставать и работать».
О радости падению Плющенко на ОИ-2002
«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера».
О Тарасовой
«Неповторимая Татьяна Анатольевна Тарасова. С юбилеем. Номер один. Всегда с Вами и всегда за Вас. Ваш сын, Лёха Ягудин», — так Ягудин поздравлял Тарасову с юбилеем в соцсетях.
О поражении Медведевой на ОИ-2018
«Для Жени серебро Олимпиады — трагедия. Я это очень хорошо понимаю. Я, например, тоже становился вторым на чемпионате мира, вторым на чемпионате Европы. Казалось бы, это ведь очень круто, но я не мог даже на награждение выйти. Мне Тарасова тогда наваляла, сказала: «Пойдём!» Я не мог понять, как так проиграть?» — делился Ягудин с «Фонтанкой».
О японских фигуристах
«Они пониже ростом, более мягкие и прыгучие. С кривыми ножками, как я. С такой комплекцией удобнее кататься. Все они трудоголики, их не нужно подгонять. А нашим требуется палка. Только у нас можно услышать от фигуриста, который провалил короткую программу: «Что-то жарко во дворце, я сильно вспотел». Вместо того чтобы сказать: «Я обос…ся».
О жене Тотьмяниной
«Таня для меня — как единственный в своём роде ценный экземпляр, другого такого в этой жизни не существует. Она для меня Красная книга. Да, я много чего делаю в жизни сам, но без Тани я был бы сейчас бомжом где-нибудь», — признался Ягудин в эфире «Русского радио».
О Трусовой на ЧЕ-2022
«Эмоциональный выдался прокат у Трусовой. Ну вот не снижает планку для себя никогда. Упала — не упала, в каких кондициях находится, чуть лучше или чуть хуже. Она просто как танк — идёт вперёд, несмотря ни на что. Мужчины не то что не решаются делать такую программу, они просто не умеют. Только единицы могут», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
О комментариях
«Сейчас заходишь на любой спортивный сайт, открываешь комментарии, а там всё для всех плохо, положительного очень мало. Как можно относиться к таким людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные люди, у них не всё в порядке с головой. Поэтому я считаю, что обращать внимание на таких даже не стоит».
О Валиевой на ЧР-2022
«Я поймал себя на мысли, что сам лично купил бы билет, чтобы вживую посмотреть на то, как выступает Камила Валиева. Утончённо, всё чётко. Как любит говорить Татьяна Анатольевна Тарасова – она каталась шёпотом. Здесь стояла такая тишина на льду, что можно было слышать, как она разрезает лёд своими лезвиями», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
О провале российских футболистов на Евро-2016
«Считаю, что нужно ввести лимит на лоботрясов в российском футболе. Вернее, о чём я? Российский футбол? Его не существует уже давно, кроме как в России. Лучше бы их всех дисквалифицировали вместо лёгкой атлетики в Рио-2016! И, что показательно, в отличие от Акинфеева, даже не смогли поблагодарить людей, которые приехали за это дерево поболеть».
О Чене на ОИ в Пекине
«Мы восторгались Ханю, мы помним космос от Чена на прошлом чемпионате мира. Сегодня не было лёгкой прогулки ни у одного из топовой тройки: Кагияма, Чен, Уно. Каждый вгрызался в лёд. Чен не дрогнул, всё выдержал. Мы все на Земле, ближайший космос — это Уно и Кагияма, а экспедиция на Марс — это Нэйтан. Чен просто наикрутейший чувак».
О допинге
«Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал. Ну или какие-то жёсткие меры, пожизненное отстранение или огромные суммы. Тогда, наверное, такого не было бы», – рассказывал Ягудин в интервью Марии Командной в 2020 году.
О Коляде на ЧР-2022
«Интересно, в чём кроется секрет неумения чисто кататься. Он говорил, что знает, в чём ошибка, но никому не скажет, всё исправит. Исправлений никаких нет. При том, что человек владеет всеми элементами. Даже у меня нервы сдали уже. Нет расстройства, уже привыкли, что у Миши нет чистых прокатов. Жаль, что так происходит. Думаю, всё идёт от головы».
О возвращении Косторной к Тутберидзе от Плющенко
«Реальная «Санта-Барбара», федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут он говорит: «У меня никаких претензий финансовых». Но тут жена, а там есть финансовые претензии. Это какая-то фигурнокатательная «Санта-Барбара», – удивлялся Ягудин в интервью «РИА Новости».
О Бузовой
«Отталкиваясь от того, как она работала и вела себя во время «Ледникового периода», хочу сказать: она крутая личность. Можно сидеть на диване и писать негативные комментарии, а можно поднять ленивую задницу и пойти что-нибудь сделать. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького и заслужила это», — заявил Ягудин в эфире «Русского Радио».
О пятерном прыжке Трусовой
«А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, тогда всё нормально. Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему всё привело (речь о попытке Ханю исполнить четверной аксель)! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион».
О карантине во время пандемии коронавируса
«XXI век на дворе! Скоро будем в туалет по пропускам ходить. Дожили… Но сегодня у нас с Таней праздник», — сетовал Ягудин в соцсетях.
О травмах
«Редкость, когда кто-то заканчивает профессиональную карьеру и с достаточно хорошими результатами, и практически без травм. Это у нас за счастье, это единицы. У нас есть такая поговорка: если ты проснулся и тебя ничего не беспокоит, значит, ты труп. Травмы, травмы, потому что, когда ты выходишь на лидирующие позиции, там уже от мелочей зависит».
О Туктамышевой на ЧМ-2021
«Я уеду с этого чемпионата мира с инфарктом! Заставила нас Императрица поволноваться. Тройной аксель — двойной тулуп в самом начале получился с небольшим поворотиком. Потом всё-таки собралась. Мы с тревогой сжимали кулаки. Но последовал абсолютно идеальный тройной аксель, как и в короткой программе», – отметил Ягудин в эфире Первого канала.
О турнире шоу-программ
«Я люблю ходить в розовых очках, но надо отталкиваться от реальности: я старый больной человек. Есть масса красивых, молодых, озорных, артистически одарённых фигуристов, которым будет за счастье там выступить».
И ещё о турнире шоу-программ…
«Мы чуть не развелись с женой! Я говорю: «Таня, а чё вы ставите?» Она: «Я не скажу». Я говорю: «В смысле? Мы — семья. Мы уже миллиард лет вместе», — поделился Ягудин в сюжете Первого канала.
«Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал». 25 огненных цитат Алексея Ягудина
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