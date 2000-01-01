После родов можно выиграть Олимпиаду?
В фигурном катании уже были истории, когда спортсменки возвращались на лёд после родов и возвращались на вершину топа. Отличные ориентиры для Александры Степановой, которая недавно стала мамой!
Татьяна Навка
После рождения дочери Татьяна вновь встала в пару с Романом Костомаровым. С этого начался победный путь дуэта под руководством Александра Жулина.
Екатерина Гордеева
В 1992 году Екатерина родила дочь Дарью, а уже в следующем году вернулась вместе с Сергеем Гриньковым в любительский спорт. В 1994 году Гордеева/Гриньков вновь стали олимпийскими чемпионами.
Ирина Роднина
В феврале 1979 года Ирина родила сына, а в феврале 1980-го выигрывала Олимпиаду в Лэйк-Плэсиде вместе с Александром Зайцевым. Третью в карьере.
Изабель Делобель
1 октября 2009 года француженка родила сына, а уже в феврале 2010-го выступала на Олимпиаде в Ванкувере. Пара Изабель Делобель/Оливье Шонфельдер пропустила весь сезон, а на самих играх заняла шестое место.
Зои Джонс
Зои удалось вернуться на лёд после рождения троих детей! Она не соревновалась практически 14 лет, но затем вернулась на лёд, нашла себя в парном катании и стала четырёхкратной чемпионкой Великобритании.
Мики Андо
Возвращались на лёд после родов и одиночницы: в апреле 2013 года Мики Андо родила дочь, а спустя пять месяцев уже брала серебро на Nebelhorn Trophy.
Родить — и выиграть Олимпиаду! Знаменитые фигуристки-мамы, вернувшиеся в спорт
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