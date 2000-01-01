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После родов можно выиграть Олимпиаду?
После родов можно выиграть Олимпиаду?
В фигурном катании уже были истории, когда спортсменки возвращались на лёд после родов и возвращались на вершину топа. Отличные ориентиры для Александры Степановой, которая недавно стала мамой!
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Татьяна Навка
Татьяна Навка
После рождения дочери Татьяна вновь встала в пару с Романом Костомаровым. С этого начался победный путь дуэта под руководством Александра Жулина.
Екатерина Гордеева
Екатерина Гордеева
В 1992 году Екатерина родила дочь Дарью, а уже в следующем году вернулась вместе с Сергеем Гриньковым в любительский спорт. В 1994 году Гордеева/Гриньков вновь стали олимпийскими чемпионами.
Ирина Роднина
Ирина Роднина
В феврале 1979 года Ирина родила сына, а в феврале 1980-го выигрывала Олимпиаду в Лэйк-Плэсиде вместе с Александром Зайцевым. Третью в карьере.
Изабель Делобель
Изабель Делобель
1 октября 2009 года француженка родила сына, а уже в феврале 2010-го выступала на Олимпиаде в Ванкувере. Пара Изабель Делобель/Оливье Шонфельдер пропустила весь сезон, а на самих играх заняла шестое место.
Зои Джонс
Зои Джонс
Зои удалось вернуться на лёд после рождения троих детей! Она не соревновалась практически 14 лет, но затем вернулась на лёд, нашла себя в парном катании и стала четырёхкратной чемпионкой Великобритании.
Мики Андо
Мики Андо
Возвращались на лёд после родов и одиночницы: в апреле 2013 года Мики Андо родила дочь, а спустя пять месяцев уже брала серебро на Nebelhorn Trophy.
Родить — и выиграть Олимпиаду! Знаменитые фигуристки-мамы, вернувшиеся в спорт
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