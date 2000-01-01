Чемпионка России радикально сменила имидж — на какие ещё эксперименты решались фигуристки?

Переход к Елене Буяновой тоже не прошёл для Алёны бесследно. «Взрыв на макаронной фабрике» — именно так можно было назвать её гриву искусственных рыжих кудряшек. С ними она проходила несколько дней, но затем вернулась к привычному облику.