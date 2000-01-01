Чемпионка России радикально сменила имидж — на какие ещё эксперименты решались фигуристки?

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Самые радикальные изменения внешности фигуристок
Самые радикальные изменения внешности фигуристок
Межсезонье у фигуристок — идеальная пора для экспериментов с внешностью. Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева уже поразила радикальными переменами. А кто ещё удивлял новым имиджем?
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Аделина Сотникова
Аделина Сотникова
Аделина выиграла Олимпиаду-2014 шатенкой, но позже её душа потребовала перемен. Девушка стала блондинкой и заметно укоротила длину. Поклонники тогда результат не оценили.
Юлия Липницкая
Юлия Липницкая
Повзрослевшая Юля пробовала осветлять волосы, и смотрелось это очень мило.
Завершив спортивную карьеру, Юля решила сделать каре. Новый имидж в итоге не прижился: олимпийская чемпионка снова отрастила русые локоны, которые идеально ей подходят.
Завершив спортивную карьеру, Юля решила сделать каре. Новый имидж в итоге не прижился: олимпийская чемпионка снова отрастила русые локоны, которые идеально ей подходят.
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира стала экспериментировать с внешностью, когда переехала тренироваться в Канаду. Начала с невинной чёлки, а потом неожиданно покрасилась в красный.
На ещё более смелый шаг Женя пошла во время пандемии коронавируса. Девушка отрезала роскошные волосы до плеч и с тех пор к прежней длине не возвращалась.
На ещё более смелый шаг Женя пошла во время пандемии коронавируса. Девушка отрезала роскошные волосы до плеч и с тех пор к прежней длине не возвращалась.
А вот играть с цветом Женя продолжила. Летом 2022-го примерила на себя образ блондинки. Правда, частичной. Фигуристка сделала хитрое модное окрашивание части волос и при желании легко могла спрятать светлые пряди.
А вот играть с цветом Женя продолжила. Летом 2022-го примерила на себя образ блондинки. Правда, частичной. Фигуристка сделала хитрое модное окрашивание части волос и при желании легко могла спрятать светлые пряди.
Александра Трусова
Александра Трусова
Саша всегда славилась бесконечной толстой косой. Однако превращение русоволосой Русской ракеты в огненную русалочку оказалось воистину гениальной идеей.
Сейчас красноволосую спортсменку невозможно ни с кем перепутать и уж тем более не заметить. Кажется, что рыжей Саша была всегда, настолько гармонична она в новом имидже.
Сейчас красноволосую спортсменку невозможно ни с кем перепутать и уж тем более не заметить. Кажется, что рыжей Саша была всегда, настолько гармонична она в новом имидже.
Алёна Косторная
Алёна Косторная
Чемпионка Европы просто обожает перемены. В спорте, жизни и, конечно, внешности! Переход в «Ангелы Плющенко», например, отметила покраской в блонд и прощанием с длинными волосами.
Но самые крутые опыты с волосами Алёна провела после возвращения к Тутберидзе. Летом 2021-го обзавелась фиолетовой шевелюрой.
Но самые крутые опыты с волосами Алёна провела после возвращения к Тутберидзе. Летом 2021-го обзавелась фиолетовой шевелюрой.
А печаль от перелома руки и пропуска чемпионата России развеяла бордовым оттенком.
А печаль от перелома руки и пропуска чемпионата России развеяла бордовым оттенком.
Переход к Елене Буяновой тоже не прошёл для Алёны бесследно. «Взрыв на макаронной фабрике» — именно так можно было назвать её гриву искусственных рыжих кудряшек. С ними она проходила несколько дней, но затем вернулась к привычному облику.
Переход к Елене Буяновой тоже не прошёл для Алёны бесследно. «Взрыв на макаронной фабрике» — именно так можно было назвать её гриву искусственных рыжих кудряшек. С ними она проходила несколько дней, но затем вернулась к привычному облику.
Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева
Новоиспечённая чемпионка России в танцах на льду, похоже, захотела оставить сложный сезон позади вместе с прежним имиджем. Из яркой брюнетки Лиза превратилась в нежную блондинку.
«Теперь так», — написала Лиза в своём телеграм-канале, опубликовав фото с белокурым каре.
«Теперь так», — написала Лиза в своём телеграм-канале, опубликовав фото с белокурым каре.
Диана Дэвис
Диана Дэвис
Дочь Тутберидзе давно экспериментирует с внешностью. С будущим мужем и партнёром в танцах на льду познакомилась, когда щеголяла с платиновыми волосами.
После переезда в США Диана покрасилась в насыщенный красный цвет. С ним она отправилась и на Олимпийские игры в Пекине.
После переезда в США Диана покрасилась в насыщенный красный цвет. С ним она отправилась и на Олимпийские игры в Пекине.
Сейчас девушка вернулась к природному тёмному оттенку и наслаждается длинными волосами.
Сейчас девушка вернулась к природному тёмному оттенку и наслаждается длинными волосами.
Чемпионка России радикально сменила имидж — на какие ещё эксперименты решались фигуристки?
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