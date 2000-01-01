Россию убрали, как только она выиграла золото: как выступали наши фигуристы на КЧМ?

2013 год: четвёртое место

Через год россияне остановились в шаге от пьедестала, в то время как американцы вернули себе звание лучших в мире. Долгожители в спорте, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, взявшие максимум очков в обеих программах, помогли им в этом.