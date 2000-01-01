Россию убрали, как только она выиграла золото: как выступали наши фигуристы на КЧМ?

Как сборная России выступала на КЧМ
Наши спортсмены пропустят турнир в 2023 году, а ведь они могли защитить титул. Тем удивительнее, что более 10 лет у нас были провалы.
2009 год: пятое место
На первом командном чемпионате мира сборная России оказалась предпоследней. Золото завоевала команда США во многом благодаря Эвану Лайсачеку, который выступил намного лучше Константина Меньшова и Сергея Воронова.
2012 год: пятое место
На следующим турнире положение российских фигуристов не изменилось, а вот лидерами стали японцы. Тогда Дайсукэ Такахаси ещё феерил в мужском одиночном катании, став первым в обеих программах. Нашу команду не спасла даже Аделина Сотникова.
2013 год: четвёртое место
Через год россияне остановились в шаге от пьедестала, в то время как американцы вернули себе звание лучших в мире. Долгожители в спорте, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, взявшие максимум очков в обеих программах, помогли им в этом.
2015 год: второе место
В 2015 году Россия впервые взяла серебро, уступив сборной США всего один балл. Елизавета Туктамышева и Елена Радионова стали героями того КЧМ. Они заняли второе и третье места в короткой программе и первое-второе — в произвольной. Отличный результат!
2017 год: второе место
На турнире в Токио наша команда вновь была второй, а золото отошло Японии. Зато в женском одиночном катании не было равных Евгении Медведевой, которая выиграла обе программы, так ещё и в произвольной установила новый мировой рекорд.
2019 год: третье место
В 2019 году у российской команды был хороший состав, но неудачные прокаты Александра Самарина и Андрея Лазукина не позволили подняться выше третьего места. На первом оказались американцы, у которых очень сильны были Нэйтан Чен и Винсент Чжоу.
2021 год: первое место
Зато через два года не было никого сильнее сборной России. Наши фигуристы наконец взяли золото. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов были великолепны. Отлично откатали и Михаил Коляда с Евгением Семененко.
Россию убрали, как только она выиграла золото: как выступали наши фигуристы на КЧМ?
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