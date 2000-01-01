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Кто чаще всех участвовал в командном чемпионате мира?
Кто чаще всех участвовал в командном чемпионате мира?
Туктамышева — не единственная представительница России в этом списке.
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Эшли Вагнер
Эшли Вагнер
Вагнер — двукратная победительница КЧМ в составе сборной США. В общей сложности она участвовала в World Team Trophy четыре раза (2012, 2013, 2015, 2017) и с каждого турнира увозила медаль.
Кэти Рид
Кэти Рид
Японская фигуристка приняла участие в четырёх турнирах: в 2009, 2012, 2013, 2015 годах. На счету представительницы танцев на льду три бронзы и одно золото.
Патрик Чан
Патрик Чан
Канадский фигурист никогда не выигрывал КЧМ, хоть и участвовал в этом турнире четыре раза (2009, 2012, 2013, 2017). Дважды Патрик в составе сборной Канады брал серебро, один раз — бронзу.
Кейтлин Уивер/Эндрю Поже
Кейтлин Уивер/Эндрю Поже
Эта пара из Канады регулярно участвовала в КЧМ на протяжении совместной карьеры (2013, 2015, 2017, 2019). На своём дебютном КЧМ Уивер/Поже выиграли серебро.
Максим Ковтун
Максим Ковтун
На четырёх разных КЧМ сумел выступить россиянин Максим Ковтун: в 2012, 2013, 2015 и 2017 годах. Из Японии наш одиночник дважды увозил серебро.
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
На счету Лизы также четыре командных ЧМ (2013, 2015, 2019, 2021). На этих турнирах фигуристка собрала полный комплект медалей: золото, серебро и бронзу.
Крис Рид
Крис Рид
Абсолютным рекордсменом КЧМ считается японский фигурист Крис Рид: он участвовал в турнире в 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 годах. В 2020 году Криса не стало, он умер от сердечной недостаточности.
Кто станет рекордсменом на КЧМ-2023?
Кто станет рекордсменом на КЧМ-2023?
Этот командный чемпионат мира в Токио станет четвёртым для американца Джейсона Брауна и француза Кевина Аймоза.
Туктамышева — настоящая рекордсменка КЧМ! Кто чаще всех участвовал в этом турнире?
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