Кто чаще всех участвовал в командном чемпионате мира?
Туктамышева — не единственная представительница России в этом списке.
Эшли Вагнер
Вагнер — двукратная победительница КЧМ в составе сборной США. В общей сложности она участвовала в World Team Trophy четыре раза (2012, 2013, 2015, 2017) и с каждого турнира увозила медаль.
Кэти Рид
Японская фигуристка приняла участие в четырёх турнирах: в 2009, 2012, 2013, 2015 годах. На счету представительницы танцев на льду три бронзы и одно золото.
Патрик Чан
Канадский фигурист никогда не выигрывал КЧМ, хоть и участвовал в этом турнире четыре раза (2009, 2012, 2013, 2017). Дважды Патрик в составе сборной Канады брал серебро, один раз — бронзу.
Кейтлин Уивер/Эндрю Поже
Эта пара из Канады регулярно участвовала в КЧМ на протяжении совместной карьеры (2013, 2015, 2017, 2019). На своём дебютном КЧМ Уивер/Поже выиграли серебро.
Максим Ковтун
На четырёх разных КЧМ сумел выступить россиянин Максим Ковтун: в 2012, 2013, 2015 и 2017 годах. Из Японии наш одиночник дважды увозил серебро.
Елизавета Туктамышева
На счету Лизы также четыре командных ЧМ (2013, 2015, 2019, 2021). На этих турнирах фигуристка собрала полный комплект медалей: золото, серебро и бронзу.
Крис Рид
Абсолютным рекордсменом КЧМ считается японский фигурист Крис Рид: он участвовал в турнире в 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 годах. В 2020 году Криса не стало, он умер от сердечной недостаточности.
Кто станет рекордсменом на КЧМ-2023?
Этот командный чемпионат мира в Токио станет четвёртым для американца Джейсона Брауна и француза Кевина Аймоза.
Туктамышева — настоящая рекордсменка КЧМ! Кто чаще всех участвовал в этом турнире?
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