«Позвонил и сказал: «Я не могу больше жить с тобой!» Фигуристы, пережившие развод

Антон Сихарулидзе и Яна Лебедева

Много романов было у Антона Сихарулидзе, но впервые дойти до ЗАГСа он смог только в 2011 году с дочерью миллиардера Яной Лебедевой. Однако брак продлился всего два года. «Осознав, что отношения себя исчерпали, решили не мучить друг друга», — рассказывал фигурист. Сейчас Антон женат на бизнесвумен Виктории Шаманской, у них двое сыновей.