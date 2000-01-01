«Позвонил и сказал: «Я не могу больше жить с тобой!» Фигуристы, пережившие развод

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Фигуристы, пережившие развод
Фигуристы, пережившие развод
Брак вице-чемпионки мира Алёны Леоновой и экс-фигуриста Антона Шулепова распался. К сожалению, разводы в фигурном катании не редкость.
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Алёна Леонова и Антон Шулепов
Алёна Леонова и Антон Шулепов
«Важно отметить, что это было взвешенное решение и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения. И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне», — объявила Леонова.
Фигуристы поженились в апреле 2019 года, а 19 февраля 2022 года у них родился сын. Алёна уверяет, что ребёнка они с Антоном продолжат воспитывать вместе.
Фигуристы поженились в апреле 2019 года, а 19 февраля 2022 года у них родился сын. Алёна уверяет, что ребёнка они с Антоном продолжат воспитывать вместе.
Бетина Попова и Денис Ходыкин
Бетина Попова и Денис Ходыкин
В прошлом году фигурное катание тоже лишилось красивой супружеской пары. Бетина Попова и Денис Ходыкин, поженившиеся в августе 2020-го, развелись. Но остались в хороших отношениях: они продолжают работать в одной команде.
Наталья Забияко и Данил Гринькин
Наталья Забияко и Данил Гринькин
Два года назад распался брак фигуристки Натальи Забияко с режиссёром Данилом Гринькиным. «Много причин, но домострой, патриархат полнейший – это не для меня. Я должна была поддерживать его, посылать всю свою энергию в семейное будущее», — рассказывала фигуристка.
Евгений Плющенко и Мария Ермак
Евгений Плющенко и Мария Ермак
Был развод и в жизни Плющенко. В 2005 году фигурист женился на дочери бизнесмена Марии Ермак, а спустя год у них родился сын. Но вскоре браку пришёл конец. «Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Тогда он позвонил ей и сказал: «Я не могу больше жить с тобой!» — рассказывала мать Плющенко «МК».
Плющенко смог развестись только в 2008-м, когда уже больше года встречался с Яной Рудковской. Бывшая жена долгое время препятствовала общению Евгения с сыном, а также присвоила мальчику свою фамилию. Спустя несколько лет после развода Плющенко удалось нормализовать отношения с Ермак и получить возможность общаться с сыном.
Плющенко смог развестись только в 2008-м, когда уже больше года встречался с Яной Рудковской. Бывшая жена долгое время препятствовала общению Евгения с сыном, а также присвоила мальчику свою фамилию. Спустя несколько лет после развода Плющенко удалось нормализовать отношения с Ермак и получить возможность общаться с сыном.
Илья Авербух и Ирина Лобачёва
Илья Авербух и Ирина Лобачёва
Авербух и Лобачёва были красивой парой, но их история не смогла закончиться хэппи-эндом. Фигуристы развелись спустя 12 лет семейной жизни. «В какой-то момент в нашей семье сложилась тяжёлая обстановка. То, что, пройдя через эту нелегкую процедуру, мы вздохнули с облегчением, даёт право говорить, что поступили правильно», — признавался Илья.
После развода с Авербухом Лобачёва пережила ещё несколько несчастных историй любви, включая развод с тренером по фигурному катанию Иваном Третьяковым, который состоялся в 2020 году. У Ильи тоже было несколько романов, но к браку привёл один — с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В 2021 году у пары родился сын Лев.
После развода с Авербухом Лобачёва пережила ещё несколько несчастных историй любви, включая развод с тренером по фигурному катанию Иваном Третьяковым, который состоялся в 2020 году. У Ильи тоже было несколько романов, но к браку привёл один — с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В 2021 году у пары родился сын Лев.
Роман Костомаров и Юлия Лаутова
Роман Костомаров и Юлия Лаутова
Неудачным оказался первый брак Романа Костомарова. В 2004 году он женился на австрийской фигуристке Юлии Лаутовой, но спустя три года супруги развелись. Роман думал только о предстоящей Олимпиаде и уделял жене не так много внимания, как ей хотелось бы. Сейчас Костомаров женат на Оксане Домниной.
Антон Сихарулидзе и Яна Лебедева
Антон Сихарулидзе и Яна Лебедева
Много романов было у Антона Сихарулидзе, но впервые дойти до ЗАГСа он смог только в 2011 году с дочерью миллиардера Яной Лебедевой. Однако брак продлился всего два года. «Осознав, что отношения себя исчерпали, решили не мучить друг друга», — рассказывал фигурист. Сейчас Антон женат на бизнесвумен Виктории Шаманской, у них двое сыновей.
Александр Жулин, Майя Усова и Татьяна Навка
Александр Жулин, Майя Усова и Татьяна Навка
Целых два развода пережил Александр Жулин, и оба произошли из-за его измен. Брак с партнёршей по льду Майей Усовой продлился совсем недолго, с Татьяной Навкой же он прожил 14 лет, у них есть дочь Александра. С 2011 года и по сей день Жулин женат на экс-фигуристке Наталье Михайловой.
После развода с Жулиным и Усова, и Навка смогли удачно устроить личную жизнь. Майя вышла замуж за доктора медицинских наук Анатолия Орлецкого и в 46 лет впервые стала мамой. Татьяна же вступила в брак с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым и родила вторую дочь.
После развода с Жулиным и Усова, и Навка смогли удачно устроить личную жизнь. Майя вышла замуж за доктора медицинских наук Анатолия Орлецкого и в 46 лет впервые стала мамой. Татьяна же вступила в брак с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым и родила вторую дочь.
«Позвонил и сказал: «Я не могу больше жить с тобой!» Фигуристы, пережившие развод
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