«Позорно недодали!» Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского

«Мы получили не свои баллы. Не знаем, почему так произошло. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы чего-то не видели. Мы уже много раз сказали, что прокаты были достойные, мы хорошо себя представили. Если говорить про нашу работу — мы ей довольны. Что мы увидели на табло — вы сами всё видели», — говорил Дима.