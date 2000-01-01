«Позорно недодали!» Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского

Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
Яркая спортивная пара регулярно будоражит смелыми выходками как на льду, так и в жизни. Внезапный переход от Москвиной к Тутберидзе — далеко не первый их скандальный поступок.
Отнял букет у партнёрши
В 2019 году после победы на этапе Гран-при в Канаде Дима от души повеселился на награждении. В шутку вырвал у Саши цветы, но она быстро забрала их обратно. Тогда Дима погладил партнёршу по голове, после чего они вместе рассмеялись на подиуме.
«В очередь!»
Идеальный прокат на Гран-при России — 2020 вдохновил Козловского на смелый выкрик: «Это наше место. В очередь!»
Многие возмутились поведением фигуриста, но позже он объяснил, что адресовал эти слова самому себе.
Многие возмутились поведением фигуриста, но позже он объяснил, что адресовал эти слова самому себе.
«Разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление. Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то приведите его в порядок».
Разочарование Крымом
Красноречием в этой паре обладает не только Дима, но и Саша. Побывав летом 2020-го в Крыму, девушка честно написала, что полуостров нужно привести в порядок.
«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира»
На чемпионате мира – 2021 Саша не сдержала в «кисс энд край» эмоции из-за поражения. Она с обидой бросила Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», имея в виду Мишину и Галлямова, которые выиграли золото.
Выпадом в сторону Москвиной Бойкова не ограничилась. От слов перешла к действиям: забрала аккредитации у второго тренера Артура Минчука, кинула одну в партнёра и покинула «кисс энд край».
Латексный костюм на жеребьёвке
Саша известна любовью к модным экспериментам. На жеребьёвку чемпионата России — 2022 она надела чёрно-белый комбинезон из латекса от украинской фирмы. Свой выбор девушка объяснила желанием выделиться.
«Позорно недодали!»
На Олимпиаде в Пекине эстафету возмущений перенял Дима. К тренерам претензий у него не было, зато были к судьям. Фигурист вспомнил, что такие оценки они набирали ещё три года назад, когда только вышли во взрослые.
«Позорно недодали!» — заявил Дима в беседе со СМИ.
«Позорно недодали!» — заявил Дима в беседе со СМИ.
«Мы получили не свои баллы. Не знаем, почему так произошло. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы чего-то не видели. Мы уже много раз сказали, что прокаты были достойные, мы хорошо себя представили. Если говорить про нашу работу — мы ей довольны. Что мы увидели на табло — вы сами всё видели», — говорил Дима.
Запрыгнули на бортик
Кроме критики судейства, пара отличилась на Олимпиаде хулиганистой проделкой. После короткой программы Дима запрыгнул на мягкий бортик катка, а после произвольной повторил эту шалость уже вместе с Сашей.
Серёжка в носу
Обычное селфи Саши в соцсетях вызвало бурю обсуждений, а всё из-за того, что в её носу появился пирсинг. Далеко не всем понравился новый имидж девушки, но оказалось, что это был лишь образ для фотосессии.
Четверной выброс
Весь последний сезон Бойкова/Козловский упорно изучали ультра-си, несмотря на их высокую опасность. Их усилия окупились: на шоу Тутберидзе в Москве Саша впервые приземлила четверной выброс.
Переход к Тутберидзе
Уход Саши и Димы от Тамары Москвиной, конечно, многих шокировал. Но их жажда усложнений привела в настоящую обитель ультра-си — группу Тутберидзе. А сама Этери уже доказала, что умеет работать с парами, приведя Тарасову/Морозова к серебру Олимпиады.
«Позорно недодали!» Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
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