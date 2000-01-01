От Медведевой до Петросян: кто из фигуристов катался под песни с Евровидения?

Маттео Риццо — «Zitti e Buoni»

Ещё в олимпийский сезон Маттео Риццо выступал с короткой программой под

итальянцев Måneskin, выигравших Евровидение в 2021 году. В прошлом сезоне Маттео вернул постановку и выиграл с ней серебряную медаль ЧЕ.