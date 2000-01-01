От Медведевой до Петросян: кто из фигуристов катался под песни с Евровидения?

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Кто из фигуристов катался под музыку с Евровидения?
Кто из фигуристов катался под музыку с Евровидения?
Тренд на песни с известного конкурса захватил не только российских постановщиков.
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Аделия Петросян — «Voila»
Аделия Петросян — «Voila»
Весь прошедший сезон Аделия катала программу под песню Барбары Прави. В 2021 году эта певица представляла Францию и заняла второе место.
Софья Муравьёва — «Proud»
Софья Муравьёва — «Proud»
У Сони и её наставников случился менее очевидный выбор: Тамара Тодевска с песней «Proud» представляла Северную Македонию в 2019 году и стала седьмой.
Маттео Риццо — «Zitti e Buoni»
Маттео Риццо — «Zitti e Buoni»
Ещё в олимпийский сезон Маттео Риццо выступал с короткой программой под
итальянцев Måneskin, выигравших Евровидение в 2021 году. В прошлом сезоне Маттео вернул постановку и выиграл с ней серебряную медаль ЧЕ.
Морис Квителашвили – «Tout l'Univers»
Морис Квителашвили – «Tout l'Univers»
В олимпийский сезон Морис исполнял короткую программу под песню швейцарского участника Gjon's Tears. В 2021-м он занял третье место.
Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини — «Grande Amore»
Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини — «Grande Amore»
В 2015 году оперное трио Il Volo представляло Италию на Евровидении, итоговый результат – третье место. Гиларди и Амброзини же обратились к этой песне в сезоне-2021/2022.
Нина Петрыкина — «Kuula»
Нина Петрыкина — «Kuula»
В этом сезоне Нина катала шоу-номер на этапе Гран-при в Японии под песню Отта Лепланда. Этот исполнитель представлял Эстонию в 2012 году и занял достаточно высокое шестое место.
Джонни Вейр — «Fuego»
Джонни Вейр — «Fuego»
Джонни — большой любитель Евровидения, он часто выкладывал в соцсетях видео под песни с конкурса. Композиция Элени Фурейры (Кипр-2018, второе место) так впечатлила фигуриста, что он поставил полноценный показательный номер.
Евгения Медведева — «Beautiful Mess»
Евгения Медведева — «Beautiful Mess»
В 2017 году Кристиан Костов почти пришёл к победе на Евровидении, представляя Болгарию. Чуть позже у Жени Медведевой появился показательный номер под композицию с конкурса.
Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс — «On Fire»
Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс — «On Fire»
В 2020 году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса, но песня Литвы для конкурса сильно завирусилась. Спустя год литовские танцоры Рид/Амбрулявичюс обратились к хиту и сделали показательный под этот трек.
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — «Brividi»
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — «Brividi»
Композиция Бланко и Махмуда принесла Италии шестое место на Евровидении-2022, а в сезоне-2022/2023 у итальянской танцевальной пары появился показательный номер.
От Медведевой до Петросян: кто из фигуристов катался под песни с Евровидения?
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