Лучшие фильмы и сериалы, под которые ставят программы фигуристы

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Музыка из кинематографа в программах фигуристов
Музыка из кинематографа в программах фигуристов
Вдохновение можно найти, гуляя на природе, слушая звук дождя или смотря фильм. Какие произведения кинематографа выбирают фигуристы для своих программ?
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«Ромео и Джульетта» (1968)
«Ромео и Джульетта» (1968)
По Шекспиру снят не один фильм, и музыку из каждого из них брали хотя бы раз. Но именно заглавную тему из экранизации 1968 года можно назвать наиболее популярной. С программой под неё своё первое олимпийское золото завоевал Юдзуру Ханю.
«Мемуары гейши»
«Мемуары гейши»
Из всех воплощений «Мемуаров гейши» на льду одно из лучших было у Евгении Медведевой в сезоне-2018/2019. «Мне кажется, что моя произвольная программа в этом сезоне была моим лучшим выражением когда-либо. Она стала произведением искусства, которое выходит за рамки соревнований», – говорила фигуристка журналу Number Plus.
«Чёрный лебедь»
«Чёрный лебедь»
Сложный психологический фильм о балерине, мечтающей танцевать главную партию, но не до конца подходящей для этого по мнению режиссёра. Символично, что именно в этом образе Алина Загитова выступала на Олимпиаде 2018 года. И как хорошо, что финал ее истории был совершенно иной.
«Бурлеск»
«Бурлеск»
В фигурном катании часто основой для программы становится мюзикл. А если это еще и фильм-мюзикл, то происходит выстрел сразу в двух зайцев. Софья Самодурова решила пойти по такому пути и выиграла чемпионат европы 2019 года под «Бурлеск».
«Гладиатор»
«Гладиатор»
Много интересных программ встречается именно на Олимпийских играх. Вот и в 2022 году Каори Сакамото в короткой программе выступала под Ханса Циммера и получила бронзовую медаль.
А на 20 лет раньше то же самое сделал наш Алексей Ягудин на чемпионате мира 2001 года в Ванкувере, где завоевал серебро.
А на 20 лет раньше то же самое сделал наш Алексей Ягудин на чемпионате мира 2001 года в Ванкувере, где завоевал серебро.
«Интерстеллар»
«Интерстеллар»
Что будет, если соединить гениального современного композитора и талантливую спортсменку с тяжёлой спортивной карьерой? Получится программа Камилы Валиевой под «Интерстеллар».
«Игра престолов»
«Игра престолов»
На Олимпийских играх 2018 года немецкий фигурист Пауль Фенц в произвольной программе предстал в образе Джейме Ланнистера. Понять это можно было по характерной детали костюма — золотая перчатка на правой руке. Фанаты определённо помнят, что именно этот персонаж лишился кисти и заменил её драгоценным протезом.
Александра Трусова, кстати, одна из таких фанатов. Она была сильно недовольна смертью Дейнерис в финале сериала, поэтому воплотила её образ на льду. Синее платье с небольшими подплечниками, косы на голове и хореография Этери Тутберидзе позволили Саше дебютировать на взрослых соревнованиях победой на этапе Гран-при в Канаде.
Александра Трусова, кстати, одна из таких фанатов. Она была сильно недовольна смертью Дейнерис в финале сериала, поэтому воплотила её образ на льду. Синее платье с небольшими подплечниками, косы на голове и хореография Этери Тутберидзе позволили Саше дебютировать на взрослых соревнованиях победой на этапе Гран-при в Канаде.
«Великолепный век»
«Великолепный век»
И невозможно не вспомнить Марка Кондратюка. Программа под «Великолепный век» была настоящим сюрпризом. Уж откуда, а отсюда музыку ещё не брали. Несмотря на то что костюм всё-таки больше отсылает к культуре египтян, нежели турков, это не помешало Марку блистать на льду.
Лучшие фильмы и сериалы, под которые ставят программы фигуристы
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