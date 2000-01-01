Лучшие фильмы и сериалы, под которые ставят программы фигуристы

«Ромео и Джульетта» (1968)

По Шекспиру снят не один фильм, и музыку из каждого из них брали хотя бы раз. Но именно заглавную тему из экранизации 1968 года можно назвать наиболее популярной. С программой под неё своё первое олимпийское золото завоевал Юдзуру Ханю.