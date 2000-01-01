Нарушали правила и покорили все четверные. Как женщины двигали фигурное катание вперёд

Пять квадов Александры Трусовой

Чтобы перечислить все заслуги Русской ракеты, нужно много времени и места. Она первой из одиночниц покорила тулуп, флип и лутц в четыре оборота, установила множество рекордов, но самое крутое её достижение – конечно, прокат произвольной с пятью квадами на Олимпиаде в Пекине. Догонят Сашу не скоро.