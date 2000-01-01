Нарушали правила и покорили все четверные. Как женщины двигали фигурное катание вперёд

Как женщины двигали фигурное катание вперёд
30 мая во всём мире отмечают Международный день феминизма, напоминая о равноправии мужчин и женщин. Для фигуристок это тоже важный день: своими достижениями они доказывают, что «слабый пол» – вовсе не слабый.
Три олимпийских золота Сони Хени
Фигуристка из Норвегии впервые выиграла Олимпиаду в 16 лет и повторила этот успех ещё дважды. До сих пор Соня Хени является единственной трёхкратной олимпийской чемпионкой. А ещё она 10 раз брала золото на чемпионатах мира — легенда!
Бильман и тройной лутц Дениз Бильманн
Все помнят, что швейцарка Дениз Бильманн подарила фигурному катанию невероятно красивое вращение, которое в итоге назвали в её честь. Но, кроме этого, она ещё и первой из женщин исполнила тройной лутц в 1978 году.
Первый тройной аксель
Японка Мидори Ито — первая среди женщин, кому удалось продемонстрировать прыжок в три с половиной оборота на соревнованиях. Это произошло на турнире NHK Trophy в 1988 году.
Сальто и попытка четверных Сурии Бонали
Хотя официально француженке Сурии Бонали не удалось исполнить четверной, она первая из женщин, кто пошёл на этот риск в 1990 году. Сурия пыталась сделать сразу два четверных: тулуп и сальхов. А на Олимпиаде-1998 девушка и вовсе прыгнула запрещённый элемент — сальто назад.
Первая российская чемпионка мира
Мария Бутырская — первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. В 1999 году она завоевала золото, до которого не удавалось добраться нашим спортсменкам с самого первого чемпионата мира среди женщин в 1906 году.
Тройной лутц — тройной риттбергер Ирины Слуцкой
Финал Гран-при 2000 года ознаменовался уникальным на тот момент достижением Ирины Слуцкой: она продемонстрировала сложнейший каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Прошло более 20 лет, но до сих пор мало кто осмеливается идти на него среди девушек.
Четверной сальхов Мики Андо
Японская одиночница Мики Андо выполнила четверной сальхов в финале Гран-при среди юниоров в 2002 году и закрепила за собой звание первой фигуристки, которой покорился квад.
Первая российская олимпийская чемпионка
В 2014 году Аделина Сотникова принесла России историческое золото в женском одиночном на домашней Олимпиаде. Мы очень долго ждали этой победы.
«Большой шлем» Ким Ю На
Знаменитая кореянка стала первой, кому удалось выиграть все главные старты в фигурном катании. И речь не только об одиночницах, а обо всех видах сразу.
Каскад из трёх тройных Евгении Медведевой
На чемпионате России – 2017 Женя решила немного пошалить и выполнила каскад из трёх тройных прыжков, который запрещён правилами. Судьи не засчитали третий прыжок в каскаде, но это не помешало девушке победить.
«Большой шлем» и прыжки во второй половине Алины Загитовой
Алина оказалась второй в истории фигуристкой и первой россиянкой, собравшей все титулы в женском одиночном катании. Кроме того, девушка выиграла Олимпийские игры, выполняя все прыжки во второй половине произвольной программы.
Четверной сальхов Элизабет Турсынбаевой
Представительница Казахстана очень порадовала Этери Тутберидзе, когда приземлила на чемпионате мира – 2019 четверной сальхов. Лизе было 19 лет, и она стала первой взрослой фигуристкой, владеющей квадом.
Тройной аксель и квад в произвольной у Алисы Лью
На этапе юниорского Гран-при в 2019 году юная американка доказала, что девушкам реально кататься и с четверным прыжком, и с тройным акселем в одной программе. В произвольной Алиса показала триксель и четверной лутц, что принесло ей желанное золото.
Четверной риттбергер Аделии Петросян
В ноябре 2021-го на этапе Кубка России в Перми Аделия бесстрашно пошла на четверной риттбергер и выполнила его чисто, причём в каскаде с двойным тулупом. Таким образом, она добавила в общую женскую копилку последний из четверных прыжков.
Фантастические баллы Камилы Валиевой
В первом взрослом сезоне Камила закрепила за собой все три мировых рекорда по набранным баллам у одиночниц: в короткой — 90,45; в произвольной — 185,29 и по сумме двух программ — 272,71.
Пять квадов Александры Трусовой
Чтобы перечислить все заслуги Русской ракеты, нужно много времени и места. Она первой из одиночниц покорила тулуп, флип и лутц в четыре оборота, установила множество рекордов, но самое крутое её достижение – конечно, прокат произвольной с пятью квадами на Олимпиаде в Пекине. Догонят Сашу не скоро.
Победа с четверными на Олимпиаде Анны Щербаковой
Анна Щербакова — первая олимпийская чемпионка в личном зачёте, которая выиграла с контентом, включающим четверные прыжки. В произвольной на Играх Аня чисто прыгнула два четверных флипа, один из которых был в каскаде с тройным тулупом.
Квады Елизаветы Туктамышевой
Хотя пока Императрица не исполняла чисто четверные на соревнованиях, она активно их учит и вдохновляет других взрослых фигуристок по всему миру.
Нарушали правила и покорили все четверные. Как женщины двигали фигурное катание вперёд
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