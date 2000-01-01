«Верните Жене брови!» Неординарные фотосессии российских фигуристок

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Неординарные фотосессии российских фигуристок
Неординарные фотосессии российских фигуристок
Медведева снималась без бровей, а Туктамышева — без одежды.
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Евгения Медведева
Евгения Медведева
Недавно Женя поразила болельщиков бэкстедж-видео со своей новой фотосессии — фигуристка оказалась без бровей! Не все оценили образ девушки, некоторые фанаты требуют в комментариях: «Верните Жене брови!»
Медведева вообще любит участвовать в неординарных фотосессиях. Недавно она воплотила необычный образ с длиннющими белыми ресницами.
Медведева вообще любит участвовать в неординарных фотосессиях. Недавно она воплотила необычный образ с длиннющими белыми ресницами.
А до этого у неё была фотосессия в образе инопланетянки с разрисованным телом.
А до этого у неё была фотосессия в образе инопланетянки с разрисованным телом.
А вот таким фото Женя поздравила себя с днём рождения.
А вот таким фото Женя поздравила себя с днём рождения.
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Лиза не так часто участвует в фотосессиях, зато каждая из них производит фурор. Чего стоит нашумевшая съёмка для журнала MAXIM.
В начале прошлого сезона Лиза решила повторить опыт откровенной фотосессии, поразив фанатов неординарным снимком. Фигуристка позировала топлес, прикрываясь лишь коньками.
В начале прошлого сезона Лиза решила повторить опыт откровенной фотосессии, поразив фанатов неординарным снимком. Фигуристка позировала топлес, прикрываясь лишь коньками.
Алина Загитова
Алина Загитова
Но если откровенность Туктамышевой в основном вызывает лишь восхищение, то Загитовой порой за неё достаётся. Алина — мусульманка, и некоторые убеждены, что она не должна излишне обнажать своё тело.
Но Алина никого не слушает и идёт своим путём. Прошлогодняя фотосессия фигуристки в костюме из бусин произвела настоящий фурор в сети.
Но Алина никого не слушает и идёт своим путём. Прошлогодняя фотосессия фигуристки в костюме из бусин произвела настоящий фурор в сети.
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Аня славится своей скромностью, но и у неё есть неординарные фотосессии.
Александра Трусова
Александра Трусова
Не отстаёт от неё и Саша. В розовом платье с рюшами девушка напоминает куклу Барби.
А совсем недавно фигуристка удивила публику горячей фотосессией.
А совсем недавно фигуристка удивила публику горячей фотосессией.
Александра Бойкова
Александра Бойкова
Откровенными снимками недавно поразила и новоиспечённая ученица Тутберидзе. Бойкова перевоплотилась в прекрасного лебедя.
Мария Сотскова
Мария Сотскова
Жгучие фотосессии есть и в коллекции Марии Сотсковой.
Алёна Косторная
Алёна Косторная
Фото Алёны с фиолетовыми волосами в своё время вызвало огромный шок у болельщиков.
«Верните Жене брови!» Неординарные фотосессии российских фигуристок
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