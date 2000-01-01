Ритуальный танец огня и история куклы. Кто ставил программы-сериалы в фигурном катании?

Мао Асада – «Ritual Fire Dance»

Ещё один двухсерийник от Лори Николь – последние соревновательные программы Мао Асады в сезоне-2016/2017. По сюжету в короткой программе Мао перевоплощается в злого духа, а уже в произвольной предстаёт в образе огня и изгоняет его.