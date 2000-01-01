Ритуальный танец огня и история куклы. Кто ставил программы-сериалы в фигурном катании?

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Многочастные программы в фигурном катании
Многочастные программы в фигурном катании
Вспоминаем, кто удивлял на льду многогранной и длинной историей в несколько постановок.
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Матвей Ветлугин
Матвей Ветлугин
Илья Авербух рассказал, что в новом сезоне короткая и произвольная программы фигуриста будут связаны между собой. В основе истории лежат драматичные отношения мужчины и женщины.
Адам Сяо Хим Фа – «Rain in your black eyes» + «Woodkid»
Адам Сяо Хим Фа – «Rain in your black eyes» + «Woodkid»
В сезоне-2022/2023 французский фигурист покорил публику двухчастной постановкой от Бенуа Ришо. По сюжету в короткой программе фигурист совершает ошибку и расстается с любимой, а в произвольной возвращается в прошлое и всё исправляет.
Денис Тен – «Артист»
Денис Тен – «Артист»
Этой двухчастной постановкой для сезона-2012/2013 занимались Стефан Ламбьель и Лори Николь. Помимо общей идеи и образа, однотипным было и музыкальное сопровождение: саундтрек к фильму «Артист».
Мао Асада – «Ritual Fire Dance»
Мао Асада – «Ritual Fire Dance»
Ещё один двухсерийник от Лори Николь – последние соревновательные программы Мао Асады в сезоне-2016/2017. По сюжету в короткой программе Мао перевоплощается в злого духа, а уже в произвольной предстаёт в образе огня и изгоняет его.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – «Джеймс Бонд»
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – «Джеймс Бонд»
Целых два сезона Александра и Дмитрий катали на стартах произвольную программу под песню Writing’s on the Wall из фильма «007: Спектр». В конце второго сезона фигуристы поставили показательный номер под No Time To Die как продолжение той программы.
Кристина Астахова/Алексей Рогонов – «Кукла»
Кристина Астахова/Алексей Рогонов – «Кукла»
История от Кристины и Алексея растянулась на две произвольных программы. Постановка сезона-2016/2017 начинается с финальной позы «Куклы-1», когда мастер отдал кукле своё сердце и умер. В начале следующей программы выясняется, что мастер жив.
Ритуальный танец огня и история куклы. Кто ставил программы-сериалы в фигурном катании?
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