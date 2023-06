Ритуальный танец огня и история куклы. Кто ставил программы-сериалы в фигурном катании?

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – «Джеймс Бонд»

Целых два сезона Александра и Дмитрий катали на стартах произвольную программу под песню Writing’s on the Wall из фильма «007: Спектр». В конце второго сезона фигуристы поставили показательный номер под No Time To Die как продолжение той программы.