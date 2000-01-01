Кто из чемпионов открывал собственную школу до Загитовой?
Рассказываем, что известно о проекте Алины и кто ещё из олимпийских чемпионов сейчас имеет собственную школу фигурного катания.
Что известно про школу Загитовой?
На Петербургском международном экономическом форуме глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с олимпийской чемпионкой и обсудил с ней проект создания школы в Казани.
В ближайшее время Алина приедет в Казань, чтобы провести более детальную презентацию проекта и дальнейшее его обсуждение. Перед глазами чемпионки – множество примеров коллег.
«Ангелы Плющенко»
В 2017 году двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко открыл собственную академию. Основная часть школы располагается в московском посёлке Горки-10, также есть и филиал в Петербурге.
Центр фигурного катания Татьяны Волосожар
В 2019 году открылась собственная школа Татьяны Волосожар в Москве, сейчас у проекта две площадки – в Солнцеве и на Тимирязевской.
Школа Екатерины Бобровой
В школе олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой занимаются и дети, и взрослые любители. Площадки школы расположены в Москве и Московской области.
Sotka School — Школа Аделины Сотниковой
В 2020 году собственную школу открыла ещё одна победительница Олимпийских игр в Сочи. Основная площадка школы — арена «Морозово» в Москве.
Школа фигурного катания Елены Бережной
В Петербурге собственную школу открыла олимпийская чемпионка — 2002 Елена Бережная, в этой школе занимаются подростки от 4 до 16 лет. Основные площадки школы – СК «Юбилейный» и каток в «Ленэкспо».
С кого брать пример Загитовой? Олимпийские чемпионы и их школы фигурного катания
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