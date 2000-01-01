Что известно о сопернице Загитовой по фехтованию?
Карина Азнавурян дважды брала золото Олимпиады, но путь к вершине был тяжёлым. Нерушимая воля к победе позволит ей одолеть Алину?
Алина Загитова продолжает испытывать себя и теперь попробует свои силы в фехтовании. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана сразится с известной шпажисткой Кариной Азнавурян.
Фигуристка с нетерпением ждёт этой встречи: «Утончённость движений и готовность в любую секунду яростно отразить натиск противника не уступают в выразительности самым ярким прокатам. Предвкушаю острые ощущения».
Тем не менее Алине нужно быть готовой к тому, что ей дадут мощный отпор, ведь Карина — выдающаяся спортсменка, которая сама дважды завоёвывала олимпийское золото.
В 2000 году в составе сборной России Азнавурян взяла высшую награду на Играх в Сиднее, а через четыре года уже блеснула в Афинах. Кроме того, Карина побеждала в команде на чемпионатах мира и Европы.
Путь к большим достижениям был долгим и трудным: юная Азнавурян мечтала стать гимнасткой, а попала в секцию по фехтованию. Тренеры поверили в неё и стали развивать её талант.
И даже так Карине пришлось бороться за шанс выбиться в элиту. Во время конфликта между Арменией и Азербайджаном спортсменку насильно пытались выгнать из Баку, где проходили её занятия.
«Мы тренировались в зале — входил человек и говорил: «Если она завтра не уедет, то ни ты, ни твой ребёнок живыми из зала не уйдёте», — вспоминала Азнавурян угрозы, поступавшие её тренеру Ольге Матлиной.
В Москве у себя в группе принял Карину Александр Кислюнин. Он всячески помогал шпажистке и даже заменил ею Анну Сивкову на Олимпиаде в 2004 году, что принесло России очередной успех.
Завершив карьеру, Азнавурян стала тренировать, но, видимо, иногда она всё же скучает по соревнованиям и вот уже совсем скоро выйдет на дорожку против Загитовой. Что же победит: опыт или бесстрашие?
«Предвкушаю острые ощущения». Что известно о сопернице Загитовой в фехтовальном поединке?
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