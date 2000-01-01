Трусова продолжает экспериментировать. В каком необычном виде спорта выступит фигуристка?

Трусова продолжает экспериментировать

На прошлой неделе Саша удивила выпуском собственной песни, а уже на этой попробует себя в необычном виде спорта. 1 июля на празднике столетия московского спорта фигуристка освоит петанк. А вы в курсе, что это?