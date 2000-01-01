Трусова продолжает экспериментировать
На прошлой неделе Саша удивила выпуском собственной песни, а уже на этой попробует себя в необычном виде спорта. 1 июля на празднике столетия московского спорта фигуристка освоит петанк. А вы в курсе, что это?
Что такое петанк?
Петанк — это игра, во время которой игроки двух команд на специальной площадке по очереди бросают металлические шары, стараясь приземлить свой шар рядом с кошонетом (маленьким деревянным шариком).
Как выиграть в петанк?
В зависимости от того, насколько близко к цели окажется шар, игрокам начисляют очки. Игра продолжается до 13 очков — кто столько набрал, тот и выиграл.
На что похож петанк?
Эксперты сравнивают петанк с кёрлингом, боулингом и бильярдом.
Опыт игры в кёрлинг поможет Трусовой?
Кстати, в прошлом году Саша побывала на тренировке по кёрлингу, которую провела для неё и её подруги Камилы Валиевой многократный призёр чемпионатов мира Анна Сидорова. После такого опыта Трусовой, возможно, будет легче освоить петанк.
Какие качества важны для игры в петанк?
Игрок в петанк должен обладать хорошим глазомером, меткостью, концентрацией внимания и тактическим мышлением. Часть этих качеств у Саши присутствует благодаря богатому опыту в фигурном катании.
Откуда возник петанк?
Считается, что петанк появился в начале XX века во Франции, но похожие игры были и в Древних Греции и Риме.
Когда петанк появился в России?
В Россию петанк привёз бизнесмен Евгений Осокин в 2003 году. За развитие этого вида спорта в нашей стране отвечает Всероссийская федерация боулспорта.
Трусова продолжает экспериментировать. В каком необычном виде спорта выступит фигуристка?
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