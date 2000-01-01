Фигуристки, которые не сидят на диетах и находятся в великолепной форме

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Фигуристки, которые не сидят на диетах
Фигуристки, которые не сидят на диетах
Существует миф, что быть в прекрасной форме можно, только если соблюдать жесточайшие ограничения. Но эти фигуристки его опровергают!
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Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
«Запрет и ограничения — то, что делает мир скучным и тяжело мне даётся. Даже в еде: хочешь пиццу — ешь пиццу. Но не гигантскую и не на ночь», — делится своей философией фигуристка.
Лиза стремится жить в удовольствие, поэтому не ограничивает себя ни в чём. Главное правило — не переедать. «Когда выходишь из-за стола, должно быть такое чувство, что ты можешь пробежаться или идти на тренировку», — рассказывала Лиза.
Лиза стремится жить в удовольствие, поэтому не ограничивает себя ни в чём. Главное правило — не переедать. «Когда выходишь из-за стола, должно быть такое чувство, что ты можешь пробежаться или идти на тренировку», — рассказывала Лиза.
Василиса Кагановская
Василиса Кагановская
Схожие принципы в питании и у ученицы Анжелики Крыловой. «Нет, я не сижу на диетах. Ем всё, что хочу и когда хочу, просто слушаю свой организм и не переедаю», — делилась Василиса с подписчиками.
Александра Трусова
Александра Трусова
Позволяет себе всё и Королева квадов. «У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет», — рассказывала Саша.
Однако Трусовой в какой-то степени легче ограничивать себя от вредной пищи, так как она не любит фаст-фуд и равнодушна к тортам. Но среди её любимых блюд всё-таки есть калорийная еда — домашние пельмени.
Однако Трусовой в какой-то степени легче ограничивать себя от вредной пищи, так как она не любит фаст-фуд и равнодушна к тортам. Но среди её любимых блюд всё-таки есть калорийная еда — домашние пельмени.
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Аня тоже считает, что диеты — это не её история. «Обычно я себя не ограничиваю, стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что, если запрещу себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Стараюсь не есть на ночь — так получается удерживать вес», — признавалась Щербакова.
Фигуристка делилась, что в «Хрустальном» нет жёстких ограничений касательно какой-либо еды. «У нас нет полного исключения сладкого. В целом, я думаю, тренеры знают, чем я питаюсь — на соревнованиях мы часто вместе ходим куда-то есть, и в еде меня никогда жёстко не ограничивали. Нет какой-то еды, которую мне нельзя есть».
Фигуристка делилась, что в «Хрустальном» нет жёстких ограничений касательно какой-либо еды. «У нас нет полного исключения сладкого. В целом, я думаю, тренеры знают, чем я питаюсь — на соревнованиях мы часто вместе ходим куда-то есть, и в еде меня никогда жёстко не ограничивали. Нет какой-то еды, которую мне нельзя есть».
Камила Валиева
Камила Валиева
Косвенно подтверждает слова Ани и другая ученица Тутберидзе. «Я ем всё, что хочу. Просто в сезоне я больше слежу за весом, а сейчас (в межсезонье) — за вкусом», — рассказывала Валиева.
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Женя — одна из тех, кто прошёл через диеты и нездоровое отношение к еде. Фигуристке потребовались годы, чтобы отказаться от ограничений и прийти к сбалансированному рациону. Сейчас Медведева ни в чём себе не отказывает и при этом продолжает сохранять потрясающую форму.
Виктория Синицина
Виктория Синицина
Непростой путь в питании был и у Вики. Фигуристка испробовала множество диет, но потом всё-таки пришла к тому, чтобы отказаться от ограничений. Форма Синициной при этом не пострадала.
«Я ни в чём себя не ограничиваю. Конечно, постоянно не ем ни пиццу, ни макароны, ни картошку, ни фаст-фуд — это бывает очень редко. Чаще всего — салаты, мясо, рыба, фрукты. Я безумная сладкоежка, люблю шоколад», — делилась Вика со Sports.ru.
«Я ни в чём себя не ограничиваю. Конечно, постоянно не ем ни пиццу, ни макароны, ни картошку, ни фаст-фуд — это бывает очень редко. Чаще всего — салаты, мясо, рыба, фрукты. Я безумная сладкоежка, люблю шоколад», — делилась Вика со Sports.ru.
Фигуристки, которые не сидят на диетах и находятся в великолепной форме
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