Фигуристки, которые не сидят на диетах и находятся в великолепной форме

Анна Щербакова

Аня тоже считает, что диеты — это не её история. «Обычно я себя не ограничиваю, стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что, если запрещу себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Стараюсь не есть на ночь — так получается удерживать вес», — признавалась Щербакова.