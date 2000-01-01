Анна Щербакова переболела мононуклеозом. Кто ещё сталкивался с «болезнью поцелуев»?

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Что такое мононуклеоз, которым переболела Щербакова
Что такое мононуклеоз, которым переболела Щербакова
Неприятная вирусная болезнь досадила не одному спортсмену. Кому-то из-за неё даже пришлось завершить карьеру.
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Щербакова прервала тренировки из-за мононуклеоза
Щербакова прервала тренировки из-за мононуклеоза
Аня всерьёз задумывается возобновить карьеру. Первым шагом на пути к этому стала поездка на сборы в Новогорске. Однако фигуристке пришлось прервать тренировки из-за мононуклеоза. Диагноз был поставлен Ане во второй половине июня, и только сейчас она пошла на поправку.
Что такое мононуклеоз?
Что такое мононуклеоз?
Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, которое проявляется в виде слабости, лихорадки, фарингита и увеличения лимфоузлов. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, зачастую со слюной, из-за чего её называют «болезнь поцелуев». Главная опасность вируса состоит в том, что он остаётся в организме пожизненно.
Кто ещё переболел мононуклеозом? Алёна Косторная
Кто ещё переболел мононуклеозом? Алёна Косторная
Спортсмены нередко сталкиваются с этой болезнью. Косторная призналась, что перенесла её в юниорстве. «Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский ЧР в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей. Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен», — сказала Алёна ТАСС.
Дарья Павлюченко
Дарья Павлюченко
Перенесла мононуклеоз и парница Дарья Павлюченко. «Болезнь неприятная, потому что температура то поднимается, то падает. Зато за один день я сразу скинула 2 кило… Горло болит, тяжело глотать, лимфоузлы раздуты», — рассказывала Дарья ФФККР.
Алёна Савченко
Алёна Савченко
У легендарной парницы Алёны Савченко мононуклеоз выявили за месяц до Олимпиады-2010. Фигуристка пропустила две недели тренировок, но благодаря своевременному лечению смогла вернуться на лёд и даже занять третье место на Играх.
Габриэла Пападакис
Габриэла Пападакис
В лёгкой форме мононуклеоз был у Габриэлы Пападакис.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Однако фигуристы сталкиваются с этим заболеванием не так часто, чего не скажешь о теннисистах. На это влияет обилие трансатлантических перелётов, которое им приходится переносить. В 2008 году жертвой мононуклеоза стал Роджер Федерер. Он растерял форму и проиграл несколько турниров из-за болезни, но вскоре всё-таки сумел восстановиться.
Джон Иснер
Джон Иснер
В 2009 году с коварной болезнью столкнулся Джон Иснер. Он не играл несколько месяцев из-за мононуклеоза.
Петра Квитова
Петра Квитова
Был мононуклеоз и у Петры Квитовой: «У меня тогда болело горло, так что я решила пропить антибиотики. Это и показало, что у меня ослаблен иммунитет, я сдала ещё несколько анализов, и проявилось это».
Даниил Медведев
Даниил Медведев
В 2017 году мононуклеоз сразил Даниила Медведева: «Я каждую неделю сдавал тесты, принимал препараты. Под контролем врача, естественно. Многое, как я узнал, зависит от того, когда обнаружилась болезнь. Робин Сёдерлинг играл с мононуклеозом, а это очень опасно – разрушаются и печень, и мышечная ткань. Поэтому я просто месяц валялся дома».
Робин Сёдерлинг, Марио Анчич
Робин Сёдерлинг, Марио Анчич
Робин Сёдерлинг и Марио Анчич не справились с последствиями мононуклеоза и были вынуждены завершить карьеру. «Я пытался полностью восстановиться после болезни. С мононуклеозом невозможно тренироваться на 100%. Мне очень обидно принимать это решение», — признавался Сёдерлинг.
Уэйн Гретцки
Уэйн Гретцки
В юности с неприятной болезнью столкнулся легендарный хоккеист Уэйн Гретцки. Ему пришлось пропустить несколько месяцев тренировок, но в итоге мононуклеоз не сказался на его великой карьере.
Ронни О’Салливан
Ронни О’Салливан
Многократный рекордсмен в снукере Ронни О’Салливан тоже переболел мононуклеозом, но болезнь была выявлена у него на ранней стадии, поэтому не сильно сказалась на его форме.
Александр Ус
Александр Ус
Часто сталкиваются с мононуклеозом и биатлонисты. Из-за этой болезни карьера перспективного норвежца Александра Уса пошла под откос.
Мартен Фуркад
Мартен Фуркад
В 2014 году мононуклеоз обнаружили у Мартена Фуркада. Благодаря своевременному лечению биатлонист быстро вернулся в строй и успешно провёл предстоящий сезон.
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева
Меньше повезло Дарье Домрачевой, которая пропустила сезон-2015/2016 из-за вируса. К счастью, спортсменке удалось позже возобновить карьеру, и сделать это довольно успешно.
Антон Шипулин
Антон Шипулин
Борьбу с инфекцией вёл и Шипулин. «Когда я сдал углублённые анализы, выяснилось, что показатели вирусов в 20–150 раз превышают норму — это был мононуклеоз, которым я уже раньше болел. За период с процесса вкатки до завершения сезона я переболел 4 или 5 раз», — рассказывал он в 2018-м. Мононуклеоз стал одной из причин ухода биатлониста из спорта.
Как обезопасить себя от мононуклеоза?
Как обезопасить себя от мононуклеоза?
«Быть внимательным к половым партнёрам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко», — сказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков Sport24.
Анна Щербакова переболела мононуклеозом. Кто ещё сталкивался с «болезнью поцелуев»?
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