Анна Щербакова переболела мононуклеозом. Кто ещё сталкивался с «болезнью поцелуев»?

Кто ещё переболел мононуклеозом? Алёна Косторная

Спортсмены нередко сталкиваются с этой болезнью. Косторная призналась, что перенесла её в юниорстве. «Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский ЧР в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей. Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен», — сказала Алёна ТАСС.